Рождественский подарок: родители получили счета за школьное питание во время каникул

В начале января родители около 700 учеников школы Ханса в Тарту обнаружили в системе управления образовательными услугами Arno завышенные счета. Одна из матерей, пожелавшая остаться анонимной, отметила, что каникулы были учтены лишь на Рождество - единственный официальный праздничный день.

Счет поступил ей 2 января, и в тот же день она обратилась в отдел образования мэрии Тарту. Ей ответили, что о проблеме уже известно, а разработчик системы занимается ее исправлением. «Но ни одного элементарного извинения... Просто сказали, что надо платить и что они не знают, когда ошибка будет устранена», - поделилась она.