Пока школьники уже вторую неделю наслаждались заслуженными рождественскими каникулами, их родители неожиданно получили счета за 18 школьных обедов в декабре, включая дни, когда уроков не было, а школьная столовая оставалась пустой.
Для подписчиков
Рождественский подарок: родители получили счета за школьное питание во время каникул
В начале января родители около 700 учеников школы Ханса в Тарту обнаружили в системе управления образовательными услугами Arno завышенные счета. Одна из матерей, пожелавшая остаться анонимной, отметила, что каникулы были учтены лишь на Рождество - единственный официальный праздничный день.