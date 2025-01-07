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Рождественский подарок: родители получили счета за школьное питание во время каникул

Перевод: Каролина Вертяева
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В начале января родители около 700 учеников школы Ханса в Тарту обнаружили завышенные счета за еду.
В начале января родители около 700 учеников школы Ханса в Тарту обнаружили завышенные счета за еду. Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees

Пока школьники уже вторую неделю наслаждались заслуженными рождественскими каникулами, их родители неожиданно получили счета за 18 школьных обедов в декабре, включая дни, когда уроков не было, а школьная столовая оставалась пустой.

В начале января родители около 700 учеников школы Ханса в Тарту обнаружили в системе управления образовательными услугами Arno завышенные счета. Одна из матерей, пожелавшая остаться анонимной, отметила, что каникулы были учтены лишь на Рождество - единственный официальный праздничный день.

Счет поступил ей 2 января, и в тот же день она обратилась в отдел образования мэрии Тарту. Ей ответили, что о проблеме уже известно, а разработчик системы занимается ее исправлением. «Но ни одного элементарного извинения... Просто сказали, что надо платить и что они не знают, когда ошибка будет устранена», - поделилась она.

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