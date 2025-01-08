Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) выяснил, что Эстония находится на пятнадцатом в мире месте по важному показателю гендерного равенства. Россия в конце списка вместе с Северной Кореей и Беларусью.
Для подписчиков
Эстония среди мировых лидеров, обогнав США и Германию, а Россия в хвосте: неожиданный рейтинг
Исследователи UNIDIR (автономного исследовательского института в рамках ООН) вместе с коллегами из Дипломатической академии Анвара Гаргаша (ОАЭ) опубликовали новые данные о количестве женщин среди послов и дипломатов всех стран мира.
Ключевые слова
- G20
- США
- Россия
- женщины
- Эстония
- Германия
- посол россии
- посол
- женщина
- кндр
- ООН
- посол германии
- права женщин
- маргус цахкна
- посольство
- Ирак
- посол сша
- Беларусь
- дипломатия
- равенство полов
- неравенство
- дипломат
- цахкна
- посол рф
- посольство рф
- ОАЭ
- российские дипломаты
- Сирия
- российский посол
- российский дипломат
- женщин
- посольства
- дипломаты
- посольство сша
- гендерное равенство
- посол украины
- дипломатический паспорт
- равенство
- посол эстонии
- дипломатические отношения
- женщине
- я - женщина!