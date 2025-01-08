Эстония среди мировых лидеров, обогнав США и Германию, а Россия в хвосте: неожиданный рейтинг

Исследователи UNIDIR (автономного исследовательского института в рамках ООН) вместе с коллегами из Дипломатической академии Анвара Гаргаша (ОАЭ) опубликовали новые данные о количестве женщин среди послов и дипломатов всех стран мира.

Доклад основан на уникальном наборе данных о более чем 12 000 назначений послов. Исследователи отслеживают количество женщин дипломатов с 2018 года. Он был представлен в Женеве.