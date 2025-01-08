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Эстония среди мировых лидеров, обогнав США и Германию, а Россия в хвосте: неожиданный рейтинг

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Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) выяснил, что Эстония находится на пятнадцатом в мире месте по важному показателю гендерного равенства. Россия в конце списка вместе с Северной Кореей и Беларусью.

Исследователи UNIDIR (автономного исследовательского института в рамках ООН) вместе с коллегами из Дипломатической академии Анвара Гаргаша (ОАЭ) опубликовали новые данные о количестве женщин среди послов и дипломатов всех стран мира.

Доклад основан на уникальном наборе данных о более чем 12 000 назначений послов. Исследователи отслеживают количество женщин дипломатов с 2018 года. Он был представлен в Женеве.

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