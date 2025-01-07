Новое постановление затронет тысячи предпринимателей

Постановление вносит в строительный сектор более четкие правила и требования к качеству, которые помогают обеспечить безопасность, долговечность и экологичность строительных материалов, сообщила пресс-служба Министерства климата.

В Эстонии насчитывается около 350 производителей строительных материалов с общим оборотом 900 млн евро, на деятельность которых постановление повлияет. В более широком смысле это коснется тысяч предпринимателей в сфере строительства и недвижимости.