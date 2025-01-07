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Новое постановление затронет тысячи предпринимателей

Редактор: rus.postimees.ee
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Строители. Фото иллюстративное.
Строители. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Во вторник, 7 января, вступило в силу постановление Европейского союза о строительной продукции, целью которого является обеспечение безопасности строительных товаров, гармонизация требований к их сбыту и содействие развитию экономики замкнутого цикла, пишет Rus.ERR.

Постановление вносит в строительный сектор более четкие правила и требования к качеству, которые помогают обеспечить безопасность, долговечность и экологичность строительных материалов, сообщила пресс-служба Министерства климата.

В Эстонии насчитывается около 350 производителей строительных материалов с общим оборотом 900 млн евро, на деятельность которых постановление повлияет. В более широком смысле это коснется тысяч предпринимателей в сфере строительства и недвижимости.

С постановление можно ознакомиться в официальном журнале Евросоюза.

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