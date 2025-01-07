ФОТО В Ласнамяэ произошло тройное ДТП с участием автобуса и такси

Фото с места происшествия было опубликовано в сообществе EZ-дуны на Facebook.

«Сегодня в 10:16 в полицию поступило сообщение о ДТП в Таллинне на Нарвском шоссе. Столкнулись два автомобиля и городской автобус», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.

В результате аварии никто не пострадал, дальше этим происшествием будут заниматься страховые компании.