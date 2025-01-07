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Несмотря на закрытие границы, финская таможня выявляет сотни случаев нелегального вывоза санкционных товаров в Россию

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Дроны. Фото иллюстративное.
Дроны. Фото иллюстративное. Фото: Getty Images

Несмотря на закрытие восточной границы Финляндии более года назад, незаконный экспорт санкционных товаров в Россию продолжается. По данным финской телерадиокомпании Yle, статистика таможни Финляндии и перечень судебных дел показывают, что количество нарушений санкций с 2022 года резко возросло.

С момента начала войны в Украине таможня Финляндии инициировала более 900 предварительных расследований по фактам нарушений санкций. По словам директора таможенного надзора Ханну Синкконена, это довольно большое число. В судах уже были вынесены приговоры в отношении десятков человек, однако сотни дел все еще ожидают расследования, оценки прокуратуры или судебного разбирательства.

Большинство нарушений заканчиваются штрафами. Обычно они касаются частных лиц, пытающихся провезти через границу небольшое количество предметов роскоши - дизайнерскую одежду, спортивные товары или прочие дорогие вещи.

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