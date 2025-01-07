Несмотря на закрытие границы, финская таможня выявляет сотни случаев нелегального вывоза санкционных товаров в Россию

С момента начала войны в Украине таможня Финляндии инициировала более 900 предварительных расследований по фактам нарушений санкций. По словам директора таможенного надзора Ханну Синкконена, это довольно большое число. В судах уже были вынесены приговоры в отношении десятков человек, однако сотни дел все еще ожидают расследования, оценки прокуратуры или судебного разбирательства.