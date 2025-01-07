Несмотря на закрытие восточной границы Финляндии более года назад, незаконный экспорт санкционных товаров в Россию продолжается. По данным финской телерадиокомпании Yle, статистика таможни Финляндии и перечень судебных дел показывают, что количество нарушений санкций с 2022 года резко возросло.
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Несмотря на закрытие границы, финская таможня выявляет сотни случаев нелегального вывоза санкционных товаров в Россию
С момента начала войны в Украине таможня Финляндии инициировала более 900 предварительных расследований по фактам нарушений санкций. По словам директора таможенного надзора Ханну Синкконена, это довольно большое число. В судах уже были вынесены приговоры в отношении десятков человек, однако сотни дел все еще ожидают расследования, оценки прокуратуры или судебного разбирательства.