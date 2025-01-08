Зимние праздники остались позади, но добрые дела и волшебные Деды морозы - нет. Нарвитянин Эдуард Пирк уже много лет не только по-разному помогает жителям города, но и старается порадовать их.
Для подписчиков
Нарвитянин Эдуард Пирк возит людей между городами за «спасибо» и верит в добро
Нарвитяне, активно использующие Facebook, наверняка не раз видели публикации от Пирка. Они всегда одинаковые - в них Эдуард сообщает о том, что в определенный день и час на большой машине едет по маршруту Нарва-Таллинн или наоборот, и готов взять с собой попутчиков за символическую плату в один евро или за волшебное слово «пожалуйста». Приоритет оставляет за родителями с детьми. За последние четыре года он подвез не одну сотню человек.