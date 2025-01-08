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Нарвитянин Эдуард Пирк возит людей между городами за «спасибо» и верит в добро

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Нарвтянин Эдуард Пирк верит в добро.
Нарвтянин Эдуард Пирк верит в добро. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Зимние праздники остались позади, но добрые дела и волшебные Деды морозы - нет. Нарвитянин Эдуард Пирк уже много лет не только по-разному помогает жителям города, но и старается порадовать их.

Нарвитяне, активно использующие Facebook, наверняка не раз видели публикации от Пирка. Они всегда одинаковые - в них Эдуард сообщает о том, что в определенный день и час на большой машине едет по маршруту Нарва-Таллинн или наоборот, и готов взять с собой попутчиков за символическую плату в один евро или за волшебное слово «пожалуйста». Приоритет оставляет за родителями с детьми. За последние четыре года он подвез не одну сотню человек. 

«Все мои поездки "за спасибо" напрямую связаны с моей основной работой - перевозкой людей с особыми потребностями по всей Эстонии. Это как взрослые, так и дети с родителями, которых я доставляю в лечебные или реабилитационные учреждения. География поездок охватывает не только Нарву, но и Таллинн, Тарту, Вярска, Хаапсалу, Пярну и другие города и самоуправления Эстонии», - рассказывает Пирк Rus.Postimees. 

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