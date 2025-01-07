Повреждение кабеля Estlink 2 заставило эстонцев нервничать отчасти и потому, что правительство, вышедшее на работу во время праздников, выглядело ошеломленным и нерешительным в коммуникации с общественностью. Эстония оказалась лучше подготовленной к реагированию, чем это было раньше, однако на нашей стороне Финского залива слишком долго приходится ждать необходимых действий, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
Огромная буря негодования, разразившаяся на правительственной пресс-конференции 26 декабря после диверсии на Estlink 2, стала такой масштабной только на фоне предшествующих событий.