Повреждение кабеля Estlink 2 заставило эстонцев нервничать отчасти и потому, что правительство, вышедшее на работу во время праздников, выглядело ошеломленным и нерешительным в коммуникации с общественностью. Эстония оказалась лучше подготовленной ​​к реагированию, чем это было раньше, однако на нашей стороне Финского залива слишком долго приходится ждать необходимых действий, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.

Огромная буря негодования, разразившаяся на правительственной пресс-конференции 26 декабря после диверсии на Estlink 2, стала такой масштабной только на фоне предшествующих событий.

Estlink 2 находился в отключенном состоянии девять месяцев из-за сбоя в январе 2024 года (это сопровождалось 10-процентным ростом цен на электроэнергию), дело о диверсии на газопроводе Balticconnector с октября 2023 года так и остается до сих пор не раскрытым. С другой стороны, часть недовольства эстонцев была вызвана и предполагаемой пассивностью эстонского правительства по сравнению с решительным поведением правительства Финляндии.