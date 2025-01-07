В понедельник был опубликован первый эпизод документального сериала «Во имя победы: Келли», созданного в сотрудничестве фристайлистки Келли Сильдару и компании Coolbet. Эпизод длительностью 54 минуты стал первым из как минимум шести, в которых будет освещен путь бронзовой призерки Олимпиады к зимним Играм 2026 года.
Келли Сильдару: работа моделью – смена обстановки и отдых от большого спорта
Однако, как известно, этот путь стал сложнее в ноябре 2024 года, когда на этапе Кубка мира в австрийском Штубае Келли Сильдару во время разминки получила разрыв передней крестообразной связки левого колена. В первом эпизоде документального сериала о травме и событиях, последовавших за ней, речь не идет — эти моменты будут раскрыты во втором и третьем эпизодах.
Первый эпизод сериала сосредоточен на событиях, связанных с осенней премьерой фильма «Келли: чужая мечта», а также рассказывает об одном из любимых хобби Келли Сильдару - работе моделью, которой она занималась и на Tallinn Fashion Week 2024 года.
«Кажется, еще в детстве я думала, что в будущем хотела бы стать моделью. К сожалению, мне не хватает роста, чтобы быть моделью на постоянной основе, но в качестве хобби это интересно и приятно. Это просто то, что мне самой нравится. Поскольку я увлекаюсь сферой красоты и моды, приятно иногда заниматься модельной работой в дополнение к тренировкам или спорту», - говорит Сильдару в первом эпизоде документального сериала.
«Спортсмен не обязательно должен быть только спортсменом. Спортсмен - это также бренд, вокруг которого можно построить столько всего разного, что я определенно считаю: спортсмен может заниматься в жизни не только спортом. На самом деле, это даже хорошо - помимо большого спорта иногда заниматься чем-то другим, потому что тогда разум отдыхает от спортивной деятельности. Я стараюсь использовать каждую возможность, чтобы заняться чем-то еще», - рассуждает Сильдару.
«Мне очень жаль, что всё зашло так далеко, что я не могу общаться со своим братом, хотя очень этого хочу. Но, к сожалению, для общения нужны обе стороны. Я могу прилагать сколько угодно усилий, но если другая сторона никак не отвечает или не желает этого, то одного моего желания недостаточно», - говорит Келли.
На вопрос о том, видит ли она возможность примирения с отцом или братом в будущем, Келли Сильдару отвечает: «Я бы хотела надеяться, что это произойдет. Случится ли это на самом деле и когда это произойдет - на этот вопрос у меня пока нет ответа».
В конце эпизода, среди прочего, показаны кадры последней травмы Сильдару и того момента, когда она узнала о ее серьезности. Насколько серьезна эта травма и как она повлияет на путь к зимним Олимпийским играм 2026 года, будет рассказано во втором и третьем эпизодах документального сериала, которые, по словам авторов, планируется выпустить в первой половине этого года.
Под брендом «Во имя победы» букмекерской компании Coolbet в предыдущие годы вышли документальные сериалы о футбольной команде «Пярну Вапрус», эстонском хоккее, футбольной команде FCI Levadia, сезоне высшей лиги эстонского футбола и деятельности баскетбольной команды Keila Coolbet.