Келли Сильдару: работа моделью – смена обстановки и отдых от большого спорта

Однако, как известно, этот путь стал сложнее в ноябре 2024 года, когда на этапе Кубка мира в австрийском Штубае Келли Сильдару во время разминки получила разрыв передней крестообразной связки левого колена. В первом эпизоде документального сериала о травме и событиях, последовавших за ней, речь не идет — эти моменты будут раскрыты во втором и третьем эпизодах.

Первый эпизод сериала сосредоточен на событиях, связанных с осенней премьерой фильма «Келли: чужая мечта», а также рассказывает об одном из любимых хобби Келли Сильдару - работе моделью, которой она занималась и на Tallinn Fashion Week 2024 года.

«Кажется, еще в детстве я думала, что в будущем хотела бы стать моделью. К сожалению, мне не хватает роста, чтобы быть моделью на постоянной основе, но в качестве хобби это интересно и приятно. Это просто то, что мне самой нравится. Поскольку я увлекаюсь сферой красоты и моды, приятно иногда заниматься модельной работой в дополнение к тренировкам или спорту», - говорит Сильдару в первом эпизоде документального сериала.