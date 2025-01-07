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Эстонская технологическая компания демонстрирует мощный рост и выходит на рынок Бразилии

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Глава Veriff Каарель Коткас.
Глава Veriff Каарель Коткас. Фото: Jake Farra / Vertiff

В прошлом году технологическая компания Veriff вернулась к курсу стремительного роста - в последнем квартале 2024 года оборот вырос на 75%, объем услуг утроился, а общее число клиентов увеличилось на 60% по сравнению с последним кварталом 2023 года.

«Сегодня Veriff находится в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо - мы по-прежнему хорошо капитализированы, с устойчивым балансом и нацелены на прибыльный рост. В этом году наши инвестиции будут направлены на расширение продуктового портфеля, выход на новые рынки и укрепление глобальной клиентской базы», - прокомментировал основатель и генеральный директор Veriff Каарель Коткас.

В прошлом году объемы бизнеса компании наиболее активно росли в Латинской Америке - в 2,5 раза. Однако основная часть работы и оборота Veriff по-прежнему приходится на Соединенные Штаты. «Большинство ведущих мировых технологических компаний, чьими услугами мы пользуемся ежедневно, являются клиентами Veriff. Таким образом, сотни миллионов людей ежедневно взаимодействуют с услугами Veriff, даже не осознавая этого», - отметил Коткас.

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