Эстонская технологическая компания демонстрирует мощный рост и выходит на рынок Бразилии

«Сегодня Veriff находится в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо - мы по-прежнему хорошо капитализированы, с устойчивым балансом и нацелены на прибыльный рост. В этом году наши инвестиции будут направлены на расширение продуктового портфеля, выход на новые рынки и укрепление глобальной клиентской базы», - прокомментировал основатель и генеральный директор Veriff Каарель Коткас.