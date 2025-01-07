Полиция Финляндии получила оторвавшийся от танкера Eagle S якорь. Ранее сообщалось, что якорь тащили по дну несколько километров, пока не повредили энергокабель и несколько кабелей связи между Эстонией и Финляндией.
Якорь судна Eagle S, который мог вывести из строя Estlink 2, найден и поднят со дна
Якорь танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на дне моря. Якорь был поднят шведским судном HMS Belos, сообщает 7 января Yle.
«ВМС Финляндии сообщили 5 января, что шведское спасательное судно для подводных лодок помогает финнам в подводных операциях. Якорь теперь находится в распоряжении финских властей, и его сегодня начнут тщательно исследовать», - сообщает финское издание.
Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что этим якорем был перерезан электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также повреждены четыре коммуникационных кабеля.
6 января стало компания Elisa сообщила, что уже отремонтированы два подводных кабеля между Финляндией и Эстонией, поврежденных предположительно танкером Eagle S.
Полиция Финляндии подозревает восемь членов экипажа Eagle S в совершении серьезных актов вандализма и серьезных нарушениях в сфере телекоммуникаций.
Согласно данным Marinetraffic.com, этот танкер теневого флота России совершил необычный маневр, чтобы гарантированно повредить кабель Estlink 2.
Намеченное на 8 февраля отключение Эстонии, Латвии и Литвы от энергосистемы России и Беларуси состоится. Проблемы с электрическими кабелями между Эстонией и Финляндией на эти планы не повлияют, заявили в начале января власти Литвы.
Ранее именно в Литве фиксировали резкий рост цен после инцидента с танкером Eagle S и энергокабелем между Эстонией и Финляндией.
О причастности РФ к инциденту с Estlink 2 ранее Rus.Postimees рассказал нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин.
«Я не знаю замыслов начальников России, но не исключаю, что история с повреждением подводной инфраструктуры связана с этими решениями стран Балтии. "Ах вы так! Значит, напакостим вот здесь". Доказать я это не могу, но шансы, что работает такая логика, конечно, есть», - возможную связь между диверсией на Estlink 2 и планами по отключению стран Балтии от общего энергокольца с РФ и Беларусью, которое запланировано на 8 февраля, в частности сказал Крутихин.
По словам эксперта тот факт, что танкер, чей якорь мог разрушить морские кабели, шел груженым, а не пустым, может указывать на попытку маскировки диверсии.
Финские власти ранее конфисковали груз танкера. Попытка собственника судна добиться снятия ареста с Eagle S не увенчались успехом.