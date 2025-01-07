Якорь судна Eagle S, который мог вывести из строя Estlink 2, найден и поднят со дна

«Я не знаю замыслов начальников России, но не исключаю, что история с повреждением подводной инфраструктуры связана с этими решениями стран Балтии. "Ах вы так! Значит, напакостим вот здесь". Доказать я это не могу, но шансы, что работает такая логика, конечно, есть», - возможную связь между диверсией на Estlink 2 и планами по отключению стран Балтии от общего энергокольца с РФ и Беларусью, которое запланировано на 8 февраля, в частности сказал Крутихин.