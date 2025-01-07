Вт, 7.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО У ворот кладбища вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль

Перевод: Павел Соболев
Copy

Несмотря на прямой участок дороги, сегодня утром крайне скользкое дорожное покрытие прямо рядом с кладбищем Росма привело к вылету в кювет и переворачиванию на крышу автомобиля. В результате аварии были также снесены и указатели, ведущие на кладбище.

По словам представителя PPA Рагне Кейска, сегодня около 9 часов утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Росма в Пыльвамаа произошла дорожно-транспортная авария. Легковой автомобиль Kia двигался из Выру в сторону Пыльва, когда прямо у кладбища Росма его водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

Водитель был пристегнут ремнем безопасности; он был трезв. Медики проверили состояние здоровья мужчины, в госпитализации он не нуждался. Дело будет рассматривать страховая компания.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх