ФОТО У ворот кладбища вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль

По словам представителя PPA Рагне Кейска, сегодня около 9 часов утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Росма в Пыльвамаа произошла дорожно-транспортная авария. Легковой автомобиль Kia двигался из Выру в сторону Пыльва, когда прямо у кладбища Росма его водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу.