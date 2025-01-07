Несмотря на прямой участок дороги, сегодня утром крайне скользкое дорожное покрытие прямо рядом с кладбищем Росма привело к вылету в кювет и переворачиванию на крышу автомобиля. В результате аварии были также снесены и указатели, ведущие на кладбище.
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ФОТО ⟩ У ворот кладбища вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль
По словам представителя PPA Рагне Кейска, сегодня около 9 часов утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Росма в Пыльвамаа произошла дорожно-транспортная авария. Легковой автомобиль Kia двигался из Выру в сторону Пыльва, когда прямо у кладбища Росма его водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу.