Новые аккумуляторные троллейбусы для Таллинна: предпочтение отдали фирме Škoda

Согласно условиям тендера, планируется закупка 22 троллейбусов длиной 18 метров и 18 троллейбусов длиной 12 метров, с возможностью дополнительно приобрести еще 30 единиц. Новые троллейбусы смогут преодолевать до 25 километров без использования контактной сети.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул, что необходимо изменить подход к ежедневным передвижениям, отдавая предпочтение более экологичным способам передвижения.

«В условиях растущего города сокращение зависимости от автомобилей - неизбежная необходимость. Каждый новый автомобиль на наших улицах ухудшает качество городской среды, создавая пробки, шум, пыль и загрязнение воздуха. Чтобы изменить ситуацию, мы обязаны развивать удобный, быстрый и экологичный общественный транспорт», - отметил мэр.

По его словам, закупка новых троллейбусов является частью масштабной стратегии приоритетного развития общественного транспорта. «На реализацию этой стратегии в ближайшие годы планируется выделить более ста миллионов евро. Троллейбусы обладают значительным потенциалом для расширения маршрутов в другие районы города. Кроме того, мы закупаем новые автобусы на биогазе и к 2029 году планируем построить две дополнительные трамвайные линии», - добавил Осиновский.

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что, когда троллейбусное движение в прежнем виде было приостановлено, многие скептики считали, что этот вид транспорта больше не вернется в Таллинн.

«Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что троллейбусы возвращаются, и в более масштабном, современном формате. Наряду с обновлением парка троллейбусов будет модернизирована вся инфраструктура сети. После завершения тендера AS Tallinna Linnatransport приступит к подготовительным работам и составлению графика поставок. Уже начат демонтаж устаревшей инфраструктуры в ряде районов, где проводится подготовка к внедрению системы без контактных линий электропередач, а в других осуществляется модернизация существующей контактной сети. Это важный шаг, который сделает транспортную сеть Таллинна значительно более гибкой и эффективной», - подчеркнул Ярван.

Председатель совета директоров Škoda Electric - компании, входящей в Škoda Group, Карел Майер сказал, что троллейбусы Škoda давно зарекомендовали себя как надежное и экологичное транспортное решение во многих европейских городах: «Уверены, что таллиннцы по достоинству оценят наш опыт и современные технологии. Мы рады возможности сотрудничать с Таллинном».

Первые троллейбусы ожидаются в Таллинне в первой половине 2026 года. Их ввод в эксплуатацию станет важным этапом программы развития городской мобильности, поддерживая экологичный и ориентированный на будущее общественный транспорт.