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Жизнь нового посла США в Советской Эстонии: «Я не могу убедить их, что не все русские – солдаты оккупационных войск»

Перевод: Ева Ойжинская
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В связи со сменой правящей партии в Белом доме, посол США в Эстонии Джордж П. Кент покидает свой пост.
В связи со сменой правящей партии в Белом доме, посол США в Эстонии Джордж П. Кент покидает свой пост. Фото: Rasmus Rebase

Роман Пипко, скорее всего, станет новым послом США в Эстонии. У него давние и разноплановые связи с Эстонией, которые формировались на протяжении десятилетий.

Бывший тележурналист и однокурсник Романа Пипко, Харри Кинго, прокомментировал в соцсетях новость о его возможном назначении послом, отметив, что в те годы никто не сомневался в лояльности и надежности Пипко: «Было очевидно: еврейского парня КГБ завербовать не сможет».

Это чувствовал и сам Роман. Его мать, Симона Пипко, в своей книге, вышедшей в 2002 году, вспоминала, как однажды сын с удовлетворением, но неожиданно для нее сказал: «Они мне полностью доверяют. Я говорю на их языке, и для них это многое значит. Я даже знаю, кто в феврале прошлого года (1978 - прим. ред.) поднял эстонский флаг в День независимости».

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