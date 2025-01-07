Жизнь нового посла США в Советской Эстонии: «Я не могу убедить их, что не все русские – солдаты оккупационных войск»

Бывший тележурналист и однокурсник Романа Пипко, Харри Кинго, прокомментировал в соцсетях новость о его возможном назначении послом, отметив, что в те годы никто не сомневался в лояльности и надежности Пипко : «Было очевидно: еврейского парня КГБ завербовать не сможет».

Это чувствовал и сам Роман. Его мать, Симона Пипко, в своей книге, вышедшей в 2002 году, вспоминала, как однажды сын с удовлетворением, но неожиданно для нее сказал: «Они мне полностью доверяют. Я говорю на их языке, и для них это многое значит. Я даже знаю, кто в феврале прошлого года (1978 - прим. ред.) поднял эстонский флаг в День независимости».