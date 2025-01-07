Роман Пипко, скорее всего, станет новым послом США в Эстонии. У него давние и разноплановые связи с Эстонией, которые формировались на протяжении десятилетий.
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Жизнь нового посла США в Советской Эстонии: «Я не могу убедить их, что не все русские – солдаты оккупационных войск»
Бывший тележурналист и однокурсник Романа Пипко, Харри Кинго, прокомментировал в соцсетях новость о его возможном назначении послом, отметив, что в те годы никто не сомневался в лояльности и надежности Пипко: «Было очевидно: еврейского парня КГБ завербовать не сможет».