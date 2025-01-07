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ФОТО Автомобиль BMW врезался в снегоуборочную машину и отлетел в ограждение перед зданием кафе

Перевод: Павел Соболев
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Во вторник утром в деревне Ассамалла в волости Тапа была зафиксирована дорожная авария. BMW 520, которым управляла 45-летняя женщина, пытался обогнать снегоочиститель, расчищавший дорогу Калевипоя-теэ, но врезался в него. В результате BMW вылетел с дороги в проволочное ограждение перед зданием кафе, где и остановился.

Муж женщины-участницы ДТП, который позже подъехал к месту происшествия, рассказал, что BMW вдруг резко начал вилять на скользкой дороге, и тогда и произошла авария. «Супруга в шоке, но травм не получила», - сказал он.

На место аварии был вызван эвакуатор, который отвез BMW в ремонт. Поскольку у BMW есть каско-страховка, ремонт, скорее всего, оплатит страховая компания.

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