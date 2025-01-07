Если в 2023 году из авторегистра было удалено около 40 тысяч транспортных средств, то в 2024 году эта цифра увеличилась до 59 тысяч, пишет Rus.ERR.
В 2024 году из авторегистра удалили огромное количество транспортных средств
Такие данные во вторник, 7 января, в интервью радионовостям ERR привел директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе.
По его словам, обычно в месяц из регистра в среднем удаляют 6-7 тысяч машин, но в ноябре показатель начал расти.
«В ноябре 2024 года отметок о временном удалении было уже 10 тысяч, а в декабре 31 тысяча», - сказал он.