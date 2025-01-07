5 января в возрасте 89 лет скончался Эл Макнил - четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и первый главный тренер в истории «Калгари Флэймз», сообщает пресс‑служба «Флэймз».
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
«Эл был великим человеком, которого будет очень не хватать нашей организации. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Норме, сыну Аллистеру, дочери Эллисон, зятю Полу Спарксу и внукам Джеку и Бену», - заявил председатель Calgary Sports and Entertainment Corporation Мюррей Эдвардс.
Макнил скончался 5 января в возрасте 89 лет в одной из больниц Калгари.
Эл Макнил провел за НХЛ 534 матча на позиции защитника. Также он выступал за «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз», набрав 92 (17+75) очка.
Маклин завоевал Кубок Стэнли четыре раза: один раз в роли главного тренера «Монреаля» и дважды, работая директором по персоналу игроков. Четвертый Кубок он выиграл, будучи помощником генерального директора «Калгари». Кроме того, Маклин стал первым главным тренером в истории команды «Флэймз».