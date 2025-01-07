Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

«Эл был великим человеком, которого будет очень не хватать нашей организации. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Норме, сыну Аллистеру, дочери Эллисон, зятю Полу Спарксу и внукам Джеку и Бену», - заявил председатель Calgary Sports and Entertainment Corporation Мюррей Эдвардс.

Макнил скончался 5 января в возрасте 89 лет в одной из больниц Калгари.

Эл Макнил провел за НХЛ 534 матча на позиции защитника. Также он выступал за «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз», набрав 92 (17+75) очка.

Маклин завоевал Кубок Стэнли четыре раза: один раз в роли главного тренера «Монреаля» и дважды, работая директором по персоналу игроков. Четвертый Кубок он выиграл, будучи помощником генерального директора «Калгари». Кроме того, Маклин стал первым главным тренером в истории команды «Флэймз».