Позвоните или напишите письмо: жители Таллинна могут пожаловаться на утопающие в снегу дороги

По словам Пере, в этом году Таллинн справляется с уборкой снега гораздо лучше, чем в предыдущие годы: сотни людей управляют снегоуборочными машинами, расчищают снег вручную, а также посыпают дороги гранитной крошкой и щебнем. «Работа идет полным ходом», - говорит вице-мэр.

Пере напомнил, что информацию о снегоуборочных работах можно найти по адресу tallinn.ee/lumi, а также призвал жителей Таллинна сообщать о проблемных участках, не очищенных от снега. «Лучший способ подать жалобу или предложение - позвонить по номеру городской помощи Таллинна 14410. Также можно отправить письмо на адрес kommunaal@tallinnlv.ee. Укажите, где и когда вы заметили неочищенную дорогу. По возможности приложите фотографию», - сказал вице-мэр.

Выписан штраф

Пере подчеркнул, что жалобы действительно доходят до города: по наводке жителя Таллинна городские власти уже выписали штраф одному из подрядчиков. Вице-мэр уточнил, что рабочих не оказалось на месте в нужное время в нужном месте.

«По крайней мере один штраф уже выписан. Мы этому не рады, но работа продолжается. Хочу сказать нашим северным жителям, хотя это и может показаться очевидным, но городские дворники - это не дворники автомобиля. Нажал кнопку - и все очистилось. Мы работаем быстрее и делаем все, что в наших силах», - напомнил Пере и добавил, что этой зимой контроль за уборкой снега будет более строгим.

По словам вице-мэра, планируется увеличить частоту уборки в центре города, где живет, работает и передвигается большое количество людей. В том числе город уделит больше внимания пешеходным переходам около популярных остановок общественного транспорта: например, «Эстония», «Хобуяама» и «бульвар Мере».

«Мы, конечно, уделяем особое внимание проезжим частям, чтобы люди могли безопасно передвигаться, автобусы следовали расписанию, а горожане добирались домой без происшествий. Наша задача - заботиться о том, чтобы мы все могли безопасно добраться на работу и в школу, а вечером - домой. Тогда мы сможем радоваться зиме», - заключил Пере.