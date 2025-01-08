Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года повлияет на Россию, на Украину и на ее соседей. Местами остановка транзита будет очень драматичной. Должны ли украинцы отвечать за возможные кризисы в других странах? Может ли Россия теперь уничтожить украинскую газо-транспортную систему? Мы выяснили, какие последствия будет иметь решение Украины не продлять контракт и можно ли ожидать прекращения транзита российской нефти через Украину.

На сегодня транзита нет уже 8 дней, но цена на европейских хабах даже упала. Украинские эксперты говорят, что от украинского транзита цена в Европе на газ уже давно не зависит. На европейском рынке сказываются другие факторы - в первую очередь глобальный рынок СПГ и погода, т.е. температура, наличие ветра и солнца.

Однако, у некоторых стран проблемы все же ожидаются. В частности, Приднестровье может замерзнуть в буквальном смысле. За разъяснениями по этой теме Rus.Postimees обратился к экс-руководителю «Оператора ГТС Украины» Сергею Макогону и бывшему вице-премьеру Молдовы по реинтеграции Приднестровья Александру Фленкя.