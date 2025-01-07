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Странные награды победителям престижного соревнования: мужчинам – призовые, а женщинам – предметы гигиены

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Селина Фрейтаг.
Селина Фрейтаг. Фото: IMAGO/Ulrich Wagner

Совсем недавно завершилось Турне четырех трамплинов – важное соревнование для лыжников. Мужчины за победу в квалификации зарабатывали деньги, призовые составляли 3200 евро. Девушкам по каким-то причинам вручали… набор средств личной гигиены.

Двухкратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина немка Селина Фрайтаг возмущена дискриминацией, пишет DW Sports

«В мужском турнире за победу в отборочном раунде присуждается 3200 евро. Я же получила пакет с полотенцами, гелем для душа и шампунем, - прокомментировала Фрайтаг. - Я не хочу слишком жаловаться, но вы можете четко увидеть разницу».

Отметим, Фрайтаг выступала на турнире Two Nights Tour в немецком Гармиш-Партенкирхене и заняла четвертое место.

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