Странные награды победителям престижного соревнования: мужчинам – призовые, а женщинам – предметы гигиены

«В мужском турнире за победу в отборочном раунде присуждается 3200 евро. Я же получила пакет с полотенцами, гелем для душа и шампунем, - прокомментировала Фрайтаг. - Я не хочу слишком жаловаться, но вы можете четко увидеть разницу».