Совсем недавно завершилось Турне четырех трамплинов – важное соревнование для лыжников. Мужчины за победу в квалификации зарабатывали деньги, призовые составляли 3200 евро. Девушкам по каким-то причинам вручали… набор средств личной гигиены.
Странные награды победителям престижного соревнования: мужчинам – призовые, а женщинам – предметы гигиены
Двухкратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина немка Селина Фрайтаг возмущена дискриминацией, пишет DW Sports
«В мужском турнире за победу в отборочном раунде присуждается 3200 евро. Я же получила пакет с полотенцами, гелем для душа и шампунем, - прокомментировала Фрайтаг. - Я не хочу слишком жаловаться, но вы можете четко увидеть разницу».
Отметим, Фрайтаг выступала на турнире Two Nights Tour в немецком Гармиш-Партенкирхене и заняла четвертое место.