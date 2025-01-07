Члены «Отечества» требуют от руководства ERR извинений за показ кабаре-шоу

Объединение семей, действующее при партии «Отечество», ожидает извинений от руководства ERR за показ кабаре-шоу Drag Show на телеканале ETV в канун Нового года, что, по мнению объединения, было нарушением как Закона о национальном вещании, так и Закона о медиауслугах.