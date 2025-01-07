Объединение семей, действующее при партии «Отечество», ожидает извинений от руководства ERR за показ кабаре-шоу Drag Show на телеканале ETV в канун Нового года, что, по мнению объединения, было нарушением как Закона о национальном вещании, так и Закона о медиауслугах.
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Члены «Отечества» требуют от руководства ERR извинений за показ кабаре-шоу
Объединение направило руководству ERR обращение, в котором требует извинений перед семьями с детьми и общественностью в связи с содержанием показанной на ETV 31 декабря 2024 года программы Pidu Draamas ja Estonias, поскольку она нарушила установленные требования Закона о защите детей, а также Закона о национальном вещании.