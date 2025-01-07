Хотя украинские правоохранительные органы приостановили досудебное расследование возможного хищения пожертвований, собранных эстонской НКО Slava Ukraini («Слава Украине»), на ход расследования в Эстонии события в Украине не повлияли.
Для подписчиков
Дело Slava Ukraini: Лехтме, в отличие от украинского партнера Васькива, не скрывалась от следствия
Уголовное производство в отношении Йоханны-Марии Лехтме, бывшей главы НКО Slava Ukraini, находится на досудебной стадии. В рамках этого дела Лехтме подозревается в том, что, будучи членом правления, частично передала активы, принадлежащие НКО, третьим лицам, тем самым нанеся организации материальный ущерб, и злоупотребила доверием, оказанным ей как члену правления при заключении договоров.