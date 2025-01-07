Дело Slava Ukraini: Лехтме, в отличие от украинского партнера Васькива, не скрывалась от следствия

Уголовное производство в отношении Йоханны-Марии Лехтме, бывшей главы НКО Slava Ukraini, находится на досудебной стадии. В рамках этого дела Лехтме подозревается в том, что, будучи членом правления, частично передала активы, принадлежащие НКО, третьим лицам, тем самым нанеся организации материальный ущерб, и злоупотребила доверием, оказанным ей как члену правления при заключении договоров.

Начатое дело в Украине посвящено Геннадию Васькиву, главе НКО «Все для перемоги», партнерской организации Slava Ukraini. По данным украинских правоохранительных органов, НКО «Все для перемоги» могла обмануть НКО Slava Ukraini более чем на 400 000 евро. Последний пост «Все для перемоги» в социальных сетях был сделан в мае 2023 года, а домен сайта ассоциации был выставлен на продажу.