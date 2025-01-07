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Осиновский: следующей зимой горуправа почистит все тротуары Таллинна

Редактор: rus.postimees.ee
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Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский. Фото: Eero Vabamägi

Как заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), если в этом году Таллинн чистит от снега только определенные тротуары в городе, то в следующем году планируется взять на обслуживание все пешеходные дорожки, пишет Rus.ERR.

«К следующей зиме планируется выделить дополнительные ресурсы, чтобы город взял на себя обслуживание всех тротуаров. Подготовка идет, но уже этой зимой ситуация лучше, чем раньше», - сказал Евгений Осиновский.

По словам мэра, благодаря прошлогоднему решению города выделить дополнительно два миллиона евро на обслуживание тротуаров зимой, качество работ в этом году стало лучше, но в то же время признал, что проблем еще хватает.

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