На фоне стремительного роста цен на многие продукты питания потребителей ждут и хорошие новости. Цена на оливковое масло, вероятно, резко упадет, поскольку в Испании, которая является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, в прошлом году был очень хороший урожай, а урожай в этом году может быть еще лучше.
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Хорошие новости для потребителей: цена на один из дорогих продуктов скоро может резко упасть
С конца 2023 года оптовая цена оливкового масла упала вдвое. В Андалусии - одном из важнейших регионов Испании по выращиванию оливок - впервые после трехлетнего перерыва был собран хороший урожай, а урожай предстоящим летом может быть еще лучше.