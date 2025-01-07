Хорошие новости для потребителей: цена на один из дорогих продуктов скоро может резко упасть

На фоне стремительного роста цен на многие продукты питания потребителей ждут и хорошие новости. Цена на оливковое масло, вероятно, резко упадет, поскольку в Испании, которая является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, в прошлом году был очень хороший урожай, а урожай в этом году может быть еще лучше.