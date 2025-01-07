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Хорошие новости для потребителей: цена на один из дорогих продуктов скоро может резко упасть

Перевод: София Солдатенко
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Производство оливкового масла в кооперативе Sollio Agriculture в Испании.
Производство оливкового масла в кооперативе Sollio Agriculture в Испании. Фото: Clara Margais

На фоне стремительного роста цен на многие продукты питания потребителей ждут и хорошие новости. Цена на оливковое масло, вероятно, резко упадет, поскольку в Испании, которая является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, в прошлом году был очень хороший урожай, а урожай в этом году может быть еще лучше.

С конца 2023 года оптовая цена оливкового масла упала вдвое. В Андалусии - одном из важнейших регионов Испании по выращиванию оливок - впервые после трехлетнего перерыва был собран хороший урожай, а урожай предстоящим летом может быть еще лучше.

«Благодаря проливным дождям в ноябре урожай 2025 года будет еще лучше, - сказал руководитель кооператива Virgen del Carmen Мигель Гаска Масео журналисту изданию Helsingin Sanomat. - Однако наш кооператив будет производить лишь на десять процентов больше оливкового масла, чем в 2023 году».

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