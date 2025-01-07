Школа осталась без электричества: детей отправили домой

В здании школы электричество пропало в 5:30 утра, а по первоначальному прогнозу оно должно было снова появиться в 9 утра. Поэтому директор школы Хейлика Рессар решила, что учебу все-таки можно не отменять. Но затем пришло сообщение, что электричество не будет восстановлено до полудня. «Тогда мы решили отпустить детей домой», - сказала она. И в два часа дня электричества еще не было.

По словам Рессар, которая живет в Кыо, в эти выходные в этом районе проблем с электричеством не наблюдалось. В то время как остальная часть волости Пыхья-Сакала переживала серьезные перебои в подаче электроэнергии, скачки напряжения в доме Рессар были, но электричество не пропадало. В здании Киривереской школы, в километре от Кыо, до утра вторника также не было проблем с электричеством.

А в поселке Кыо сегодня электричество было, и детский сад в старом волостном здании мог работать в обычном режиме.

Карта отключений электроэнергии Elektrilevi в 13:45 показала, что в окрестностях Кыо без электричества находятся более 170 домохозяйств. В то же время в Ярвамаа без электричества остались чуть более ста клиентов, в Пярнумаа - 800 домохозяйств и в Йыгевамаа - более 300 домохозяйств.