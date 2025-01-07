Спасатели потушили пожар в жилом доме, квартиры сильно пострадали от дыма и воды

Около 5 часов утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ирта горит дом. Тушить пожар отправились профессиональные спасатели из Халинга, Лихула, Пярну и Пярну-Яагупи, а также спасатели-добровольцы из Кунга.

Спасатели установили, что в квартире на втором этаже загорелся пол перед печью. Огонь распространился и на конструкции перекрытий. К счастью, в доме в момент возгорания не было людей.

Пожар был ликвидирован в 6.16. В результате как верхние, так и нижние квартиры в жилом доме сильно пострадали от дыма и воды.

В 6.45 помощь спасателей снова потребовалась в волости Ляэнеранна, где водитель застрял на дороге перед упавшим на проезжую часть деревом. Вызов поступил в деревню Кийсамаа.

Пярнуские спасатели убрали дерево с заснеженной дороги и помогли автомобилисту продолжить свой путь.