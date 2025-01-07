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Профессор: в ближайшие десять лет на рынке труда возникнет пробел, который придется заполнять иностранцами

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Рабочие. Фото иллюстративное.
Рабочие. Фото иллюстративное. Фото: Ethan Sarkar / Pexels

Профессор социальной и демографической политики Таллиннского университета Лаури Леппик заявил в эфире радио Äripäev, что через десять лет, когда на рынок труда выйдут нынешние 10-19-летние, ситуация с нехваткой рабочей силы улучшится.

«Поскольку в возрастной группе 20-29 лет молодежи просто меньше, чем среди 10-19-летних, это влечет за собой последствия: в ближайшем будущем у эстонских предпринимателей возникнет временная нехватка рабочей силы, которую придется решать за счет иммиграции», - заявил Леппик.

По его словам, хотя для демографической пирамиды характерно, что в определенном возрасте людей становится меньше, на эстонском рынке труда эти различия ощущаются острее.

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