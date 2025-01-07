Профессор: в ближайшие десять лет на рынке труда возникнет пробел, который придется заполнять иностранцами

«Поскольку в возрастной группе 20-29 лет молодежи просто меньше, чем среди 10-19-летних, это влечет за собой последствия: в ближайшем будущем у эстонских предпринимателей возникнет временная нехватка рабочей силы, которую придется решать за счет иммиграции», - заявил Леппик.