Профессор социальной и демографической политики Таллиннского университета Лаури Леппик заявил в эфире радио Äripäev, что через десять лет, когда на рынок труда выйдут нынешние 10-19-летние, ситуация с нехваткой рабочей силы улучшится.
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Профессор: в ближайшие десять лет на рынке труда возникнет пробел, который придется заполнять иностранцами
«Поскольку в возрастной группе 20-29 лет молодежи просто меньше, чем среди 10-19-летних, это влечет за собой последствия: в ближайшем будущем у эстонских предпринимателей возникнет временная нехватка рабочей силы, которую придется решать за счет иммиграции», - заявил Леппик.