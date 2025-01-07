Разлив мазута в Черном море: к каким последствиям приведет экологическая катастрофа?

Правда, тем же вечером волонтеров не пустили на только что организованную новую передержку для птиц — в «Сафари-парк». Добровольцы боялись, что птиц снова выпустят в нарушение всех договоренностей, и хотели проверить условия их содержания на новом месте. Но прошла ночь, а представители общественности так и не добились, чтобы их пропустили внутрь.

Вибросито и сеть в прибое

«Друзья, с Новым годом! Мы его встречаем с новейшей вибрационной машиной, которая в состоянии отфильтровать весь наш прекрасный пляж от мазута!» - говорит на видео худой молодой человек в полосатой шапке и респираторе на шее. Это инженер Владимир Каляев из Сколтеха, и он предлагает решение, как собирать мазут более эффективно.

Дальше на видео он показывает на скорую руку сделанный агрегат из тележки из супермаркета, строительного вибратора и куска сетки. «Вибросито Каляева» позволяет отделять мазут от песка. Сейчас волонтеры просеивают песок через сито вручную или грузят в мешки весь верхний слой песка с пляжа. Это долго, тяжело, и утилизировать приходится не только мазут, но и песок.

Вообще Каляев работает руководителем проектов развития в Сколтехе в Москве, но приехал в Анапу очищать пляжи от мазута: он много раз ездил на побережье заниматься кайтсерфингом, и эти пляжи ему лично дороги.