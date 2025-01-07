Полиции пришлось прогонять упрямого рыболова с речного льда

Случайный прохожий сообщил в 14.10, что в деревне Юри-Аллику в волости Тюри на речном льду находится рыболов, передал пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. Поскольку лед пока еще очень тонкий и в Эстонии запрещено выходить на него, прохожий передал эту информацию в центр тревоги.

Спасатели попросили рыбака уйти со льда, но он не подчинился. Только когда в дело вмешалась полиция, рыболов покинул лед.

Спасательный департамент напоминает, что рыбача или просто развлекаясь на тонком льду, люди подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни людей, которые будут им помогать при несчастном случае.