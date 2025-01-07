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Полиции пришлось прогонять упрямого рыболова с речного льда

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Зимняя рыбалка. Иллюстративное фото.
Зимняя рыбалка. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Kümmel / Sakala

В понедельник в Ярвамаа рыбак отказался подчиняться требованию спасателей покинуть речной лед. В итоге пришлось вызвать полицию.

Случайный прохожий сообщил в 14.10, что в деревне Юри-Аллику в волости Тюри на речном льду находится рыболов, передал пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. Поскольку лед пока еще очень тонкий и в Эстонии запрещено выходить на него, прохожий передал эту информацию в центр тревоги.

Спасатели попросили рыбака уйти со льда, но он не подчинился. Только когда в дело вмешалась полиция, рыболов покинул лед.

Спасательный департамент напоминает, что рыбача или просто развлекаясь на тонком льду, люди подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни людей, которые будут им помогать при несчастном случае.

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