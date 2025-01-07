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Отправился в школу и исчез: полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика

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Пропавший Арсенс.
Пропавший Арсенс. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Арсенса, который вышел из патронатного дома в Валгамаа и должен был отправиться в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии. Однако до сих пор мальчик не появился ни в школе, ни дома.

2 января мальчику разрешили отправиться домой в Валгамаа, где он и провел первые дни года. Затем мальчик покинул патронатную семью и должен был отправиться на поезде в Тарту, чтобы вернуться в школу. Однако ребенок не приехал в Тарту на поезде и не вернулся в школу к оговоренному времени вечером 5 января.

С тех пор неизвестно, где он находится, куда он направился и с кем проводит время. По имеющейся информации, Арсенс может передвигаться в Южной Эстонии, но не исключены и другие регионы.

Всех, кто видел пропавшего ребенка последние несколько дней, просят сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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