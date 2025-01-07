Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Арсенса, который вышел из патронатного дома в Валгамаа и должен был отправиться в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии. Однако до сих пор мальчик не появился ни в школе, ни дома.
Отправился в школу и исчез: полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика
2 января мальчику разрешили отправиться домой в Валгамаа, где он и провел первые дни года. Затем мальчик покинул патронатную семью и должен был отправиться на поезде в Тарту, чтобы вернуться в школу. Однако ребенок не приехал в Тарту на поезде и не вернулся в школу к оговоренному времени вечером 5 января.
С тех пор неизвестно, где он находится, куда он направился и с кем проводит время. По имеющейся информации, Арсенс может передвигаться в Южной Эстонии, но не исключены и другие регионы.
Всех, кто видел пропавшего ребенка последние несколько дней, просят сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.