Отправился в школу и исчез: полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика

2 января мальчику разрешили отправиться домой в Валгамаа, где он и провел первые дни года. Затем мальчик покинул патронатную семью и должен был отправиться на поезде в Тарту, чтобы вернуться в школу. Однако ребенок не приехал в Тарту на поезде и не вернулся в школу к оговоренному времени вечером 5 января.

С тех пор неизвестно, где он находится, куда он направился и с кем проводит время. По имеющейся информации, Арсенс может передвигаться в Южной Эстонии, но не исключены и другие регионы.

Всех, кто видел пропавшего ребенка последние несколько дней, просят сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.