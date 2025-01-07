Умер Жан-Мари Ле Пен: основатель крайне правой партии «Национальный фронт», блестящий оратор и эффективный популист

В 1981 году Ле Пен во второй раз попытался стать президентом. Фото: Getty Images

Ле Пен создал «Национальный фронт» в 1972 году и через два года выставил свою кандидатуру на президентских выборах, однако получил меньше одного процента голосов.

В 1981 году он также намеревался принять участие в выборах, но не смог набрать необходимого количества подписей. Тем не менее «Национальный фронт» начал набирать популярность в связи со своей жесткой антииммигранской политикой.

Популярность партии была особенно высокой на юге страны, где селились многие мигранты из Северной Африки.

В 1984 году на выборах в европейский парламент «Национальный фронт» получил 10% голосов и Ле Пен стал европейским парламентарием.

Своим успехом он был во многом обязан ведущей политической телепрограмме «Час истины», благодаря которой с его взглядами познакомилась широкая аудитория.

Будучи членом Европарламента, он имел возможность выражать свое крайнее недовольство Евросоюзом и, по его убеждению, вмешательством Брюсселя в дела Франции.

Партийные споры

Позже он вел активную кампанию против введения единой европейской валюты и называл евро «оккупационной валютой».

В 1986 году «Национальный фронт» получил 35 мест в Национальной ассамблее Франции. А в 1988 году он снова выставил свою кандидатуру на президентских выборах. На этот раз Ле Пен получил 14% голосов. На выборах 1995 года он набрал на один процент больше - 15%.

В 2007 году Жан-Мари Ле Пен стал самым возрастным кандидатом, когда либо выдвигавшимся во Франции на президентских выборах. Фото: AFP