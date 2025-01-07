Спасатели получили сигнал о гулявших по льду озера детях, но нашли там только взрослых рыбаков

Прибывшие на место спасатели проверили как пляжную зону, так и другие водоемы в районе Табивере.

Они также заметили трех рыбаков, которые только что покинули лед озера. Спасатели пояснили рыбакам, что в настоящее время действует запрет на выход на лед внутренних водоемов.