Вчера, 6 января, примерно в 15.30 прохожий заметил троих детей на льду у пляжа Табивере, что на побережье озера Саадъярв в Тартуской волости. Мужчина сообщил об этом в центр тревоги.
Спасатели получили сигнал о гулявших по льду озера детях, но нашли там только взрослых рыбаков
Прибывшие на место спасатели проверили как пляжную зону, так и другие водоемы в районе Табивере.
Они также заметили трех рыбаков, которые только что покинули лед озера. Спасатели пояснили рыбакам, что в настоящее время действует запрет на выход на лед внутренних водоемов.