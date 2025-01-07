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Спасатели получили сигнал о гулявших по льду озера детях, но нашли там только взрослых рыбаков

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Техника Лыунаского спасательного центра. Иллюстративное фото.
Техника Лыунаского спасательного центра. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

Вчера, ​​6 января, примерно в 15.30 прохожий заметил троих детей на льду у пляжа Табивере, что на побережье озера Саадъярв в Тартуской волости. Мужчина сообщил об этом в центр тревоги.

Прибывшие на место спасатели проверили как пляжную зону, так и другие водоемы в районе Табивере.

Они также заметили трех рыбаков, которые только что покинули лед озера. Спасатели пояснили рыбакам, что в настоящее время действует запрет на выход на лед внутренних водоемов.

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