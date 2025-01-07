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Фото и видео На железнодорожном переезде в Таллинне произошла тройная авария (1)

Обновлено 7 января 2025, 15:45
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Фото статьи
Фото: Lugeja foto

Сегодня, 7 января, в 14:44 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у железнодорожного переезда на Ярвевана-теэ в Таллинне. Полиция регулирует там движение.

По предварительной информации, произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В настоящее время Спасательный департамент устраняет опасность возгорания на месте происшествия, медики скорой помощи проверяют состояние здоровья пассажиров автомобиля, полиция регулирует движение транспорта.

В полиции сказали Postimees, что речь идет о несчастном случае со счастливым концом - никто не пострадал. Все водители были трезвы. 

Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. 

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