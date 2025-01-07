Сегодня, 7 января, в 14:44 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у железнодорожного переезда на Ярвевана-теэ в Таллинне. Полиция регулирует там движение.
По предварительной информации, произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В настоящее время Спасательный департамент устраняет опасность возгорания на месте происшествия, медики скорой помощи проверяют состояние здоровья пассажиров автомобиля, полиция регулирует движение транспорта.
В полиции сказали Postimees, что речь идет о несчастном случае со счастливым концом - никто не пострадал. Все водители были трезвы.
Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.