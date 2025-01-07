Кто-то уже назвал то, чем мы занимаемся на улицах начиная с пятницы, горизонтальным альпинизмом. Так оно и есть: то скользкий голый асфальт, то сугробы по колено, то запинаешься о куски слежавшегося позавчерашнего снега, то ноги расползаются в растоптанной жиже. Журналист Rus.Postimees Вера Копти прошлась по центру Таллинна пешком и ужаснулась.
Мнение ⟩ Хроника пикирующего пешехода
В фейсбучных группах полным-полно записных остроумцев, которые на днях обрушили весь свой сарказм на Департамент коммунального хозяйства и соответствующего вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), который опрометчиво пообещал, что город будет чистить не только дороги, но и тротуары, уборка которых ранее вменялась исключительно собственникам прилегающей недвижимости.
Самые продвинутые с помощью ИИ создали уморительные видеоролики с изображением поющего ППП, причем в одном случае он распевает lumi on maas, в другом – let it go, в третьем – вообще припев из ностальгической и политически неправильной песни «Снег кружился и падал». Искусственный интеллект хорошо проникся бедами таллиннцев, которым скоро голосовать, между прочим.
Слово пацана?
Однако, как все мы помним, вскоре после вступления Пере во власть аттракцион невиданной щедрости оказался доступен исключительно Кесклинну и Пыхья-Таллинну, ибо управленцы подсчитали, прослезились и сообщили, что денег на остальные дорожки не хватило.
Если водители кое-как ездят, и к середине дня дороги вполне пригодны для езды, то пешеходы кое-как передвигаются, приспосабливаясь к пересеченной местности и то скользя на подмерзшем, хотя и убранном тротуаре, то утопая в снегу по щиколотку. И это еще мягко сказано: в некоторых местах, вдали от центра, сугробы до… В общем, вам по пояс будет (с).
Если вам попадется автобус с очень внимательным и опытным водителем, а такие, поверьте, имеются, то он виртуозно подъедет к остановке таким образом, что все четыре двери окажутся около протоптанных в сугробе тропинок и вам удастся забраться в автобус без особых проблем. Но такие мастера ювелирного вождения – большая редкость. Чаще подошвы с налипшим на них мокрым снегом на автобусных ступеньках превращаются в лыжи, и падения неминуемы.
Горожане приводят конкретные примеры: в ужасном состоянии Тоомпуйестеэ, а ведь центрее некуда - слева парламент, за спиной вокзал, а приходится идти по проезжей части, потому что и на велосипедных дорожках, и на тротуарах – целина. Бульвар Каарли завален снегом. В безобразном состоянии остановка общественного транспорта около «Соляриса»: сотни людей часами месят неубранный снег, который к трем часам превратился в субстанцию мерзкого вида и цвета.
Пере обещал, Пере – не сделал
Кадриорг – часть Кесклинна, в котором обещали убрать все тротуары. Там сегодня можно было наблюдать потрясающую картину: тротуары квартирных товариществ, свято поверивших обещаниям, завалены снегом, а рядом не верящие в эти обещания дворники обихаживают территорию около дома своими силами. По одной стороне улицы Гонсиори невозмутимо сновала уборочная мини-машина с подобием бульдозерного ножа, а другая сторона напоминала забытую властями деревню, где сельчане протоптали тропинку то ли к колодцу, то ли к единственному сельпо.
Вице-мэр Пере просит писать письма и звонить, жаловаться. Оригинальный поход: пожалуйтесь мне на меня, пожалуйста! Пусть считает, что пожаловались. А мэр Осиновский (соцдемы) вообще превзошел сам себя, пообещав, что – следите по губам – следующей зимой будут так убирать снег, что аж с ума сойти.
Повезло нашей горуправе, однако, что выборы в местные органы власти у нас не этой зимой. Наверное, надеются, что «зима не лето, пройдет и это». А интересно, что надо сделать, чтобы проводить голосование согласно погодным условиям, а?