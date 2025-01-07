Мнение Хроника пикирующего пешехода

В фейсбучных группах полным-полно записных остроумцев, которые на днях обрушили весь свой сарказм на Департамент коммунального хозяйства и соответствующего вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), который опрометчиво пообещал, что город будет чистить не только дороги, но и тротуары, уборка которых ранее вменялась исключительно собственникам прилегающей недвижимости.

Самые продвинутые с помощью ИИ создали уморительные видеоролики с изображением поющего ППП, причем в одном случае он распевает lumi on maas, в другом – let it go, в третьем – вообще припев из ностальгической и политически неправильной песни «Снег кружился и падал». Искусственный интеллект хорошо проникся бедами таллиннцев, которым скоро голосовать, между прочим.

Слово пацана?

Однако, как все мы помним, вскоре после вступления Пере во власть аттракцион невиданной щедрости оказался доступен исключительно Кесклинну и Пыхья-Таллинну, ибо управленцы подсчитали, прослезились и сообщили, что денег на остальные дорожки не хватило.

Если водители кое-как ездят, и к середине дня дороги вполне пригодны для езды, то пешеходы кое-как передвигаются, приспосабливаясь к пересеченной местности и то скользя на подмерзшем, хотя и убранном тротуаре, то утопая в снегу по щиколотку. И это еще мягко сказано: в некоторых местах, вдали от центра, сугробы до… В общем, вам по пояс будет (с).