Мнение Хроника пикирующего пешехода

Самые продвинутые с помощью ИИ создали уморительные видеоролики с изображением поющего ППП, причем в одном случае он распевает lumi on maas, в другом – let it go, в третьем – вообще припев из ностальгической и политически неправильной песни «Снег кружился и падал». Искусственный интеллект хорошо проникся бедами таллиннцев, которым скоро голосовать, между прочим.