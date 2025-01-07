Finnair отменил рейсы из-за плохой погоды

Аалтонен советует людям следить за статусом своего рейса. Рекомендуется выделить достаточно времени на прибытие в аэропорт и приехать заранее из-за возможных очередей.

Плохие условия для вождения по всей Финляндии

Сегодня практически на всей территории Финляндии плохие дорожные условия, сообщает Метеорологический институт. Метель и сильный ветер ухудшают видимость, а потепление делает дорожную поверхность скользкой.

Предупреждение о потенциально опасных условиях для вождения действует сегодня на территории от юга до Кеми и Торнио. В приморских районах действует предупреждение о сильном ветре.

Пешеходам также следует быть осторожными. Если вместо снега идет ледяной дождь, это может сделать дороги еще более скользкими.