Во вторник, 7 января, метель и сильный ветер повлияли на авиаперевозки. По словам руководителя отдела коммуникаций Finnair Суви Аалтонен, из-за плохой погоды рейсы компании могут задерживаться или отменяться. Утренние рейсы Finnair в Таллинн и Куопио были отменены из-за погоды, сообщает Yle.
Finnair отменил рейсы из-за плохой погоды
Аалтонен советует людям следить за статусом своего рейса. Рекомендуется выделить достаточно времени на прибытие в аэропорт и приехать заранее из-за возможных очередей.
Плохие условия для вождения по всей Финляндии
Сегодня практически на всей территории Финляндии плохие дорожные условия, сообщает Метеорологический институт. Метель и сильный ветер ухудшают видимость, а потепление делает дорожную поверхность скользкой.
Предупреждение о потенциально опасных условиях для вождения действует сегодня на территории от юга до Кеми и Торнио. В приморских районах действует предупреждение о сильном ветре.
Пешеходам также следует быть осторожными. Если вместо снега идет ледяной дождь, это может сделать дороги еще более скользкими.