Как сообщили Postimees в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства, этой зимой на улицах столицы одновременно работают около двухсот машин, которые занимаются зимним обслуживанием дорог. По сравнению с прошлым годом изменилось то, что в Таллинне в этом году уборка снега проводится в большем масштабе, чем раньше.
ФОТО ⟩ «Всё идет по плану»: с хаосом на улицах Таллинна борются сотни снегоуборочных машин
Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элари Удам сказал Postimees, что уборка снега идет по плану, работы продолжаются.
Партнеры по обслуживанию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства очищают основные магистрали и другие крупные объекты. Партнеры по обслуживанию районов города очищают от снега внутриквартальные дороги и небольшие улицы. Кроме того, город вдоль магистралей с интенсивным движением транспорта чистит тротуары, которые много используются и требуют экстренной уборки, поскольку ходить по проезжей части небезопасно.
Одновременно на улицах находится около 200 машин по обслуживанию дорог.
Фото: смотрите, что творится на улицах Таллинна
Снег из города вывозить не будут. Вывоз снега - трудоемкий и затратный процесс, поэтому снег преимущественно складируется на парковках. Однако есть и специальные места для складирования снега, куда при необходимости можно отвезти снег. «Мы надеемся на понимание всех горожан, что снег нужно где-то хранить, и наиболее экономично и экологично делать это в том же районе, где снег был убран», - сказал Удам.
«Хотя в этом году уборка снега проводится в больших масштабах, мы просим водителей, пешеходов и велосипедистов быть внимательнее друг к другу в зимний период. Понятно, что снегоуборочные машины не могут добраться повсюду одновременно, поэтому мы просим всех следить за погодными условиями, выбирать подходящую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и набраться терпения, чтобы добраться до места назначения», - подчеркнул Удам.
Он уточнил, что дороги могут быть скользкими, а применение средств от скольжения на пешеходных и велосипедных дорожках требует времени. Перед тем как выйти на пешеходный переход, необходимо обратить особое внимание на то, чтобы транспортные средства успели остановиться, поскольку на скользкой дороге тормозной путь транспортных средств увеличивается.
«По сравнению с прошлым годом изменилось то, что в Таллинне в этом году уборка снега проводится в большем масштабе, чем раньше. Дополнительный объем уборки снега составляет около 60 км тротуаров в центре города и в Пыхья-Таллинне, а в парке Кадриорг, который находится в ведении города, расчищают 120 км тротуаров», - сказал Удам.
На карте уборки снега показано, какие тротуары в городе очищают от снега в Таллинне. Новинкой этого года в Таллинне стал трехъязычный сайт, на котором, помимо карты и общей информации, собраны ответы на часто задаваемые вопросы на эстонском, русском и английском языках.
Горожане могут оставить отзыв об уборке снега, позвонив на телефон помощи Таллинна 14 410. Сообщить о проблеме можно также через инфосистему порядка и благоустройства: hhhis.tallinn.ee.