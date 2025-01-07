ФОТО «Всё идет по плану»: с хаосом на улицах Таллинна борются сотни снегоуборочных машин

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элари Удам сказал Postimees, что уборка снега идет по плану, работы продолжаются.

Партнеры по обслуживанию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства очищают основные магистрали и другие крупные объекты. Партнеры по обслуживанию районов города очищают от снега внутриквартальные дороги и небольшие улицы. Кроме того, город вдоль магистралей с интенсивным движением транспорта чистит тротуары, которые много используются и требуют экстренной уборки, поскольку ходить по проезжей части небезопасно.

Одновременно на улицах находится около 200 машин по обслуживанию дорог.

Фото: смотрите, что творится на улицах Таллинна

Снег из города вывозить не будут. Вывоз снега - трудоемкий и затратный процесс, поэтому снег преимущественно складируется на парковках. Однако есть и специальные места для складирования снега, куда при необходимости можно отвезти снег. «Мы надеемся на понимание всех горожан, что снег нужно где-то хранить, и наиболее экономично и экологично делать это в том же районе, где снег был убран», - сказал Удам.