О наступлении ВСУ в Курской области, источниках информации о происходящем, солдатах Ким Чен Ына, Кадырова и неонацистах на службе Путина Rus.Postimees поговорил с военным экспертом «Фонда борьбы с коррупцией» Яном Матвеевым.

5 января ВСУ начали наступление в Курской области России. Подробной информации о происходящем сейчас на территориях РФ, которые не контролируются Москвой, нет.

«Украинские силы добились тактических успехов на фоне продолжающихся интенсивных наступательных операций в Курской области 6 января, - сообщил в понедельник американский Институт изучения войны (ISW). - Усиление украинских наступательных операций в Курской области может быть начальными этапами согласованной украинской операции в Курской области или в других местах театра военных действий, хотя ISW не готов дать какой-либо конкретный прогноз».