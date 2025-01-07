Украинское подразделение не предпринимало попыток продвинуться дальше, но и не покинуло занятые позиции. Украинская армия не предоставляет информацию о происходящем, а социальные сети с российской стороны также вновь взяты под контроль.

Пока я буду придерживаться своего вчерашнего мнения, что это контрнаступление ограниченного масштаба, целью которого является не особенно глубокое проникновение на российскую территорию. Возможны атаки украинской армии и на других направлениях.

Украинский Генштаб вчера сообщил, что за всю Курскую операцию российская армия потеряла в общей сложности 38 000 человек, из них 15 000 - ранеными. Кроме того, потеряны 104 танка, 575 бронемашин, 330 артсистем и много другой техники. Таким образом, за пять месяцев только на этом небольшом участке российская армия потеряла количество танков, которое соответствуют одной трети от числа, что российская «оборонка» может произвести за год.

Азербайджан ставит Путина в тяжелое положение

Президент Азербайджана недавно встретился с семьями погибших в азербайджанском самолете, сбитом российской ПВО. Президент твердо и недвусмысленно заявил, что ответственность за случившееся лежит на должностных лицах Российской Федерации, и потребовал наказать виновных.

Для российского президента как-то еще допустимо согласиться признать свою ответственность за сбитие гражданского самолета. Но наказывать виновных по действующим законам для президента России неприемлемо. Особенно в случае суда в другой стране.