На Курском направлении идут очень напряженные бои. Российская армия ведет атаки по нескольким направлениям, чтобы не потерять инициативу в этом регионе. В случае с наступлением ВСУ можно сказать, что в атаке было задействовано очень небольшое подразделение, которое смогло пройти сквозь ряды армии РФ на глубину нескольких километров, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Стали известны данные о потерях, понесенных Россией к настоящему моменту в Курской области
Украинское подразделение не предпринимало попыток продвинуться дальше, но и не покинуло занятые позиции. Украинская армия не предоставляет информацию о происходящем, а социальные сети с российской стороны также вновь взяты под контроль.
Пока я буду придерживаться своего вчерашнего мнения, что это контрнаступление ограниченного масштаба, целью которого является не особенно глубокое проникновение на российскую территорию. Возможны атаки украинской армии и на других направлениях.
Украинский Генштаб вчера сообщил, что за всю Курскую операцию российская армия потеряла в общей сложности 38 000 человек, из них 15 000 - ранеными. Кроме того, потеряны 104 танка, 575 бронемашин, 330 артсистем и много другой техники. Таким образом, за пять месяцев только на этом небольшом участке российская армия потеряла количество танков, которое соответствуют одной трети от числа, что российская «оборонка» может произвести за год.
Азербайджан ставит Путина в тяжелое положение
Президент Азербайджана недавно встретился с семьями погибших в азербайджанском самолете, сбитом российской ПВО. Президент твердо и недвусмысленно заявил, что ответственность за случившееся лежит на должностных лицах Российской Федерации, и потребовал наказать виновных.
Для российского президента как-то еще допустимо согласиться признать свою ответственность за сбитие гражданского самолета. Но наказывать виновных по действующим законам для президента России неприемлемо. Особенно в случае суда в другой стране.
Хорошие отношения с Азербайджаном также необходимы, и можно предположить, что Россия попытается решить эту проблему скрытыми финансовыми компенсациями. Президент Азербайджана наверняка это знает, и его публичные заявления усложняют этот процесс для России и существенно повышают его цену.
Кризис на российском рынке рабочей силы
Служба внешней разведки Украины заявила, что Россия потеряла 1,5 млн граждан на своем рынке труда с начала агрессии против Украины. Причины такой потери спецслужба Украины не уточняет. Можно предположить, что самой большой проблемой является эмиграция мужчин, годных к армейской службе, общая численность которых уже в начале 2023 года оценивалась в 1 млн, и большая часть из которых уехала в момент объявления мобилизации.
Однако эмиграция активизировалась уже в первые месяцы войны. Остальные потери, вероятно, в основном связаны с действиями российской армии. По окончании военных действий значительное число граждан из обеих категорий вернется к активной трудовой жизни. Чем дольше длится война, тем больше потери, тем меньше вероятность того, что эмигранты захотят вернуться, и тем больше у России будет проблем с рабочей силой.
Пока что российский президент создает впечатление, что он готов терпеть эти потери, чтобы получить контроль над как можно большей частью украинской территории.
Источники в украинской армии сообщают, что за последние сутки в районе Южного фронта были поражены два компонента российской системы ПВО С-300. Украинская сторона не утверждает, что полностью уничтожила две батареи.
Кроме того, за последнюю неделю в районе Южного фронта были уничтожены два зенитных комплекса «Панцирь». Что делает эту атаку особенной, так это то, что дроны, атаковавшие эти системы ПВО, взлетали с украинских военно-морских беспилотников в Черном море.
Этим, видимо, был достигнут эффект внезапности, поскольку дроны подошли к российской армии сзади. По данным украинской армии, российская армия потеряла почти треть своих ЗРК «Панцирь» с начала войны. Происходящее должно укрепить мнение российского военного командования о том, что Украина планирует что-то предпринять в районе Южного фронта.
Положение на поле боя
На фронтах возросло число боевых контактов. Наибольшее количество боев произошло в Курской области и южных районах Донбасса.
В направлении Харькова атаки частей российской армии в районе Волчанска были несколько активнее. Было использовано больше бронетехники, что также привело к большим потерям.
В направлении города Купянск активность атак российской армии остается низкой. В направлении Лимана активны атаки российской армии в районе населенного пункта Терны, однако серьезного прогресса вчера армии РФ добиться не удалось. На Северском направлении идут позиционные бои.
В Бахмутском районе продолжаются городские бои в восточной части Часова Яра и вокруг города. Принципиальных изменений в ситуации нет. В Торецке продолжаются городские бои. Украинские подразделения не были вытеснены из города, но некоторые их недавние позиции за последний месяц стали «серой зоной».
Российскому командованию удалось сохранить активность наступления в направлении Покровска. Вчера тоже у армии РФ был там некоторый прогресс.
Вчера Минобороны России заявило о захвате города Курахово к юго-западу от Донецка. Хотя на окраинах города еще сохраняются позиции украинских сил, а часть города находится в «серой зоне», позиции украинских сил, вероятно, не останутся там надолго. Южнее также велись активные атаки русской армии, но большого успеха добиться россиянам не удалось.
На Южном фронте русские части бездействовали, было отмечено два разведывательных боя. Воздушный удар, нанесенный пока не установленными средствами, пришелся на район сосредоточения российской армии вблизи города Мариуполь.