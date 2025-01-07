Рыбак провалился под лед: крики о помощи услышал случайный прохожий

В Центр тревоги позвонил местный житель, который услышал, что с озера доносятся крики о помощи. Звонивший попытался кинуть попавшему в беду рыбаку веревку, но расстояние было почти 20 метров и добросить веревку не удалось.

Незадолго до прибытия спасателей человек ушел под воду. Спасатели сразу вытащили его из воды и вместе с медиками скорой помощи приступили к реанимации. Это дало результаты, и пострадавшего доставили в больницу.

Спасатели напоминают, что запрет на выход на лед внутренних водоемов установлен с 13 декабря. Он будет действовать до тех пор, пока лед не станет достаточно толстым и Спасательный департамент не снимет запрет. Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Информацию можно найти в разделе ледовых карт погодного приложения ILM+ и на сайте ледовых карт.

Толщина более безопасного льда начинается с 10 сантиметров, и для его формирования требуется несколько недель сильных минусовых температур. Температура воды подо льдом всего несколько градусов выше нуля. Взрослый человек может продержаться в такой холодной воде около десяти минут, ребенок и того меньше.

Спасатели просят рыбаков набраться терпения перед выходом на лед. Если выход на лед разрешен, необходимо брать с собой ледовые шилья, заряженный мобильный телефон в водонепроницаемой сумке и сухую одежду. Не лишним будет надеть спасательный жилет поверх другой одежды.