В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о том, как эффективно мотивировать сотрудников. Чтоб не из-под палки пахали, потихоньку матерясь, а приходили в контору как на праздник, счастливые и довольные.
Каждый мечтает о регулярном повышении зарплаты и щедрых премиях: как правильно мотивировать работника
Мотивация на работе как инструмент эффективного руководства: так чем все-таки лучше мотивировать народ - кнутом или пряником?
Или, может быть, достаточно одного лишь доброго слова - и подчиненные сами ринутся выполнять и перевыполнять план?
Гость подкаста - бизнес-тренер Александр Твердовский.
Как только разговор заходит о мотивации, многим из нас приходит на ум известная притча об ослике и моркови.
Голодного осла можно мотивировать разными способами. Можно бить. Можно орать на него. Можно взывать к сознательности, можно читать проповеди. Можно обещать ему карьерный рост. Плюшки, конечно же, воодушевляют нас больше, чем наказания. Привязываем к палке сладкую морковку и подвешиваем ее перед носом у своенравного животного.
По словам Александра Твердовского, прежде чем выбирать наиболее эффективный метод мотивации, любому руководителю имеет смысл задуматься о том, а кого, собственно, мы собираемся мотивировать.
Одним из самых больших в мире авторитетов в области мотивации считается американец Джим Рон, рассказывает Твердовский, побывавший в свое время на его двухдневном тренинге.
«Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота», - цитирует эксперт слова Рона.
Иными словами, любой начальник должен хорошо понимать, что представляет собой каждый из его подчиненных, и, исходя из этого, определяться со стратегией мотивации коллектива.
Как подчеркивает Твердовский, мотивировать и дополнительно обучать нужно прежде всего не отстающих и ленивых, как это зачастую случается, а наоборот, самых лучших и инициативных сотрудников.
Понятно, что каждый работник мечтает о том, чтобы начальство регулярно повышало ему зарплату и выписывало премии. Как подобные поощрения работают на практике?
Само по себе повышение зарплаты, безусловно, и кошке приятно, однако вряд ли его можно рассматривать как действенный мотивирующий фактор, рассуждает бизнес-тренер.
Дело в том, что на практике эффект от повышения зарплаты бывает краткосрочным: психологически человек очень быстро адаптируется к более высокому уровню дохода, соответственно, его потребности и ожидания начинают также расти.
Чтобы материальная мотивация оказалась эффективной, она всегда должна быть увязана с конкретными результатами работника, говорит Твердовский.
«Первое: должны быть какие-то цели, которые мы вместе обозначаем. Составляем план работы, скажем, на месяц вперед - сколько должно быть заключено договоров или сделок, написано статей», - указывает он.
«Следующее, что должен спросить руководитель у работника: скажи, что нужно от меня, чтобы ты мог этот план выполнить?» - дополняет картину Александр Твердовский.
О чем еще говорим в подкасте:
- Три типа работников: кто есть кто в коллективе?
- Что изменилось в Эстонии за последние годы в плане мотивации персонала?
- Уделяют ли наши руководители достаточно внимания вопросам мотивации?
- Что нужно учитывать, выбирая метод мотивации сотрудника?
- Руководителей мотивировать проще?
- Современные и нестандартные методы мотивации - начальству на заметку.
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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