Каждый мечтает о регулярном повышении зарплаты и щедрых премиях: как правильно мотивировать работника

Мотивация на работе как инструмент эффективного руководства: так чем все-таки лучше мотивировать народ - кнутом или пряником?

Или, может быть, достаточно одного лишь доброго слова - и подчиненные сами ринутся выполнять и перевыполнять план?

Гость подкаста - бизнес-тренер Александр Твердовский.

Как только разговор заходит о мотивации, многим из нас приходит на ум известная притча об ослике и моркови.

Голодного осла можно мотивировать разными способами. Можно бить. Можно орать на него. Можно взывать к сознательности, можно читать проповеди. Можно обещать ему карьерный рост. Плюшки, конечно же, воодушевляют нас больше, чем наказания. Привязываем к палке сладкую морковку и подвешиваем ее перед носом у своенравного животного.

По словам Александра Твердовского, прежде чем выбирать наиболее эффективный метод мотивации, любому руководителю имеет смысл задуматься о том, а кого, собственно, мы собираемся мотивировать.

Одним из самых больших в мире авторитетов в области мотивации считается американец Джим Рон, рассказывает Твердовский, побывавший в свое время на его двухдневном тренинге.

«Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота», - цитирует эксперт слова Рона.

Иными словами, любой начальник должен хорошо понимать, что представляет собой каждый из его подчиненных, и, исходя из этого, определяться со стратегией мотивации коллектива.