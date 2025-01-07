В конце недели НАТО начнет охранять критически важные объекты в Балтийском море

По данным Yle, операция начнется в конце недели и продлится до апреля.

Преимущественно в Финском заливе будут нести охрану корабли Финляндии и Эстонии. Суда других стран разместятся в Балтийском море возле энергетических и информационных кабелей. Их присутствие будет служить сдерживающим фактором.

30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море. Финляндия и Эстония также обратились за поддержкой к НАТО.

Есть подозрения, что танкер Eagle S повредил в Финском заливе электрический кабель Estlink между Финляндией и Эстонией и четыре коммуникационных кабеля.