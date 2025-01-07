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В конце недели НАТО начнет охранять критически важные объекты в Балтийском море

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Фрегат Hessen ВМС Германии, входящий в состав флота НАТО, в порту Вильгельмсхафена. Фото является иллюстративным.
Фрегат Hessen ВМС Германии, входящий в состав флота НАТО, в порту Вильгельмсхафена. Фото является иллюстративным. Фото: Lars Penning / dpa / Scanpix

Корабли НАТО планируют охранять критически важные подводные объекты в Балтике. Всего будет задействовано около десяти судов, пишет Yle

По данным Yle, операция начнется в конце недели и продлится до апреля.

Преимущественно в Финском заливе будут нести охрану корабли Финляндии и Эстонии. Суда других стран разместятся в Балтийском море возле энергетических и информационных кабелей. Их присутствие будет служить сдерживающим фактором.

30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море. Финляндия и Эстония также обратились за поддержкой к НАТО.

Есть подозрения, что танкер Eagle S повредил в Финском заливе электрический кабель Estlink между Финляндией и Эстонией и четыре коммуникационных кабеля.

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