Корабли НАТО планируют охранять критически важные подводные объекты в Балтике. Всего будет задействовано около десяти судов, пишет Yle.
В конце недели НАТО начнет охранять критически важные объекты в Балтийском море
По данным Yle, операция начнется в конце недели и продлится до апреля.
Преимущественно в Финском заливе будут нести охрану корабли Финляндии и Эстонии. Суда других стран разместятся в Балтийском море возле энергетических и информационных кабелей. Их присутствие будет служить сдерживающим фактором.
30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море. Финляндия и Эстония также обратились за поддержкой к НАТО.
Есть подозрения, что танкер Eagle S повредил в Финском заливе электрический кабель Estlink между Финляндией и Эстонией и четыре коммуникационных кабеля.