Поскольку 10-15 процентов сотрудников Таллиннского центра переработки отходов (TJT) в настоящее время больны, вывоз мусора в городе отстает от графика. TJT набирает новых сотрудников, чтобы быстрее найти решение проблемы накопившегося мусора, пишет ERR.
Среди таллиннских мусорщиков очень многие ушли на больничный, вывоз отходов выбился из графика
«У нас есть сезонная проблема, которую мы сейчас решаем. Мы понимаем, что это очень неприятно, когда мусорные баки переполняются, и даже сегодня у нас было совещание на тему того, что можно сделать, чтобы лучше организовать вывоз мусора», - сказала Елена Филимонова, пресс-секретарь TJT.
По словам Филимоновой, самая большая проблема с вывозом мусора сейчас в Старом Таллинне, где вывоз мусора может происходить с задержками в 2-4 дня.
По словам Филимоновой, за пропущенные операции по вывозу деньги не взимаются, а новое время перенесенного вывоза мусора клиент может узнать на сайте TJT.