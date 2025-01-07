Среди таллиннских мусорщиков очень многие ушли на больничный, вывоз отходов выбился из графика

«У нас есть сезонная проблема, которую мы сейчас решаем. Мы понимаем, что это очень неприятно, когда мусорные баки переполняются, и даже сегодня у нас было совещание на тему того, что можно сделать, чтобы лучше организовать вывоз мусора», - сказала Елена Филимонова, пресс-секретарь TJT.