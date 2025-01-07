Землетрясение в Тибете: власти Китая сообщают о гибели более 100 человек

Китайский центр сейсмологических сетей (CENC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло около 9 утра по местному времени на территории Тибетского автономного района КНР недалеко от границы с Непалом.

Геологическая служба США (USGC) сообщила о землетрясении магнитудой 7,1 в 177 км к юго-западу от города Шигацзе, который считается одним из самых священных городов Тибета.

Карта Тибета. Фото: BBC

Это традиционная резиденция Панчен-ламы, ключевой фигуры тибетского буддизма, чей духовный авторитет уступает только Далай-ламе.

Толчки также ощущались в столице Непала Катманду и в некоторых регионах Индии.

«Уезд Тингри и его окрестности испытали очень сильные толчки, многие здания вблизи эпицентра обрушились», - сообщил государственный телеканал CCTV.

На кадрах с места событий видны разрушенные дома и разбросанные повсюду обломки.

В районе бедствия нарушены энерго- и водоснабжение.

Шигацзе- Фото: Getty Images

Местные жители. Фото: AFP

Китайские СМИ сообщают, что местные власти обследуют населенные пункты уезда, чтобы оценить последствия землетрясения.

По данным синоптиков, температура в Тингри составляет около -8 градусов по Цельсию и опустится до -18 вечером во вторник, но группы спасателей намерены продолжать работу.

В высокогорном уезде проживает около 62 000 человек. Землетрясения в этом регионе происходят часто, однако последние толчки были самыми мощными за последние пять лет, сообщили в CENC.

Регион расположен вблизи главной линии разлома Индийской и Евразийской тектонических плит и подвержен частой сейсмической активности.

В 2015 году в результате землетрясения магнитудой 7,8 недалеко от Катманду, столицы Непала, погибло около 9000 человек и более 20 000 пострадали.