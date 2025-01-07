Уровень инфляции в еврозоне растет третий месяц подряд и в декабре достиг пятимесячного максимума - 2,4 процента. Результат соответствует ожиданиям рынка и превышает установленную Европейским центральным банком (ЕЦБ) цель в два процента.
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Инфляция в еврозоне выросла до самого высокого уровня за пять месяцев
Базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, четвертый месяц подряд остается стабильной на уровне 2,7 процента. Примечательно, что инфляция услуг выросла до четырех процентов, что свидетельствует о сохранении ценового давления в этом секторе.