Вт, 7.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Инфляция в еврозоне выросла до самого высокого уровня за пять месяцев

Перевод: София Солдатенко
Copy
Продуктовый магазин. Изображение иллюстративное.
Продуктовый магазин. Изображение иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

Уровень инфляции в еврозоне растет третий месяц подряд и в декабре достиг пятимесячного максимума - 2,4 процента. Результат соответствует ожиданиям рынка и превышает установленную Европейским центральным банком (ЕЦБ) цель в два процента.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, четвертый месяц подряд остается стабильной на уровне 2,7 процента. Примечательно, что инфляция услуг выросла до четырех процентов, что свидетельствует о сохранении ценового давления в этом секторе.

В ответ на тенденцию к снижению цен ЕЦБ в течение прошлого года постепенно снижал процентные ставки, снизив их с четырех процентов до трех процентов. Но последний рост инфляции может заставить ЕЦБ занять более осторожный подход к дальнейшим сокращениям. Аналитики полагают, что центральный банк может предпочесть меньшие сокращения на 25 базисных пунктов вместо более агрессивных шагов, пишет CNBC.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх