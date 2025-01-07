Инфляция в еврозоне выросла до самого высокого уровня за пять месяцев

Базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, четвертый месяц подряд остается стабильной на уровне 2,7 процента. Примечательно, что инфляция услуг выросла до четырех процентов, что свидетельствует о сохранении ценового давления в этом секторе.

В ответ на тенденцию к снижению цен ЕЦБ в течение прошлого года постепенно снижал процентные ставки, снизив их с четырех процентов до трех процентов. Но последний рост инфляции может заставить ЕЦБ занять более осторожный подход к дальнейшим сокращениям. Аналитики полагают, что центральный банк может предпочесть меньшие сокращения на 25 базисных пунктов вместо более агрессивных шагов, пишет CNBC.