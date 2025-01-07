Нападение на редакцию Charlie Hebdo десять лет спустя: сатирический журнал жив, а Франция стала другой

«Желание смеяться никогда не исчезнет. У сатиры есть одна добродетель, которая помогла нам пережить эти трагические годы — оптимизм. Если люди хотят смеяться, то это потому, что они хотят жить», — заявил в день печальной годовщины главный акционер издания и его новый главный редактор Лоран Сориссо (также известный как Рисс), у которого с 7 января 2015 года до сих пор остается пуля в плече.

В тот день в 11:30 утра братья Саид и Шериф Куаши ворвались в парижский офис еженедельника и расстреляли в упор 12 человек. Затем они открыли беспорядочную стрельбу на улице, в результате чего погибли двое полицейских и несколько человек были ранены.

Саид и Шериф Куаши. Фото: Getty Images

Исламисты, стоявшие за организацией нападения, заявили, что это расплата за карикатуры на пророка Мохаммеда.

Через три дня полицейской операции нападавшие были найдены и застрелены недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль.

Среди погибших сотрудников Charlie Hebdo были убиты ведущие карикатуристы, известные под псевдонимами Кабю, Волински, Шарб и Тиньус, а также главный редактор издания Стефан Шарбонье.

В 2011 году, после того как Charlie Hebdo перепечатал у себя карикатуры на пророка Мохаммеда, опубликованные в одном из датских изданий, редакцию в Париже cожгли бутылками с зажигательной смесью, а многие сотрудники начали получать угрозы.