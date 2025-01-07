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Нападение на редакцию Charlie Hebdo десять лет спустя: сатирический журнал жив, а Франция стала другой

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BBC
Карикатура на обложке свежего выпуска Charlie Hebdo, посвященного расстрелу редакции, означает, что журнал будет продолжает выходить для своих читаталей несмотря ни на что.
Карикатура на обложке свежего выпуска Charlie Hebdo, посвященного расстрелу редакции, означает, что журнал будет продолжает выходить для своих читаталей несмотря ни на что. Фото: Getty Images

Во вторник французский сатирический журнал Charlie Hebdo вышел спецвыпуском, посвященным десятилетней годовщине со дня трагической гибели сотрудников редакции от рук исламистов. В заголовке на передовице всего одно слово - «Неразрушимый».

«Желание смеяться никогда не исчезнет. У сатиры есть одна добродетель, которая помогла нам пережить эти трагические годы — оптимизм. Если люди хотят смеяться, то это потому, что они хотят жить», — заявил в день печальной годовщины главный акционер издания и его новый главный редактор Лоран Сориссо (также известный как Рисс), у которого с 7 января 2015 года до сих пор остается пуля в плече.

В тот день в 11:30 утра братья Саид и Шериф Куаши ворвались в парижский офис еженедельника и расстреляли в упор 12 человек. Затем они открыли беспорядочную стрельбу на улице, в результате чего погибли двое полицейских и несколько человек были ранены.

Саид и Шериф Куаши.
Саид и Шериф Куаши. Фото: Getty Images

Исламисты, стоявшие за организацией нападения, заявили, что это расплата за карикатуры на пророка Мохаммеда.

Через три дня полицейской операции нападавшие были найдены и застрелены недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль.

Среди погибших сотрудников Charlie Hebdo были убиты ведущие карикатуристы, известные под псевдонимами Кабю, Волински, Шарб и Тиньус, а также главный редактор издания Стефан Шарбонье.

В 2011 году, после того как Charlie Hebdo перепечатал у себя карикатуры на пророка Мохаммеда, опубликованные в одном из датских изданий, редакцию в Париже cожгли бутылками с зажигательной смесью, а многие сотрудники начали получать угрозы.

После нападения в 2015 году редакция переехала. Ее местонахождение с тех пор держат в секрете, а сотрудники находятся под охраной.

Всего по делу о нападении на Charlie Hebdo перед судом предстали 14 человек по обвинению в организации и финансировании теракта. Некоторые из них получили 30-летние тюремные сроки.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России).

Charlie Hebdo сегодня

Спустя 10 лет после трагедии Charlie Hebdo продолжает выпускать еженедельное издание. Его тираж составляет около 50 тыс. экземпляров.

На место 12 убитых художников и журналистов пришли новые сотрудники, и редакция работает в прежнем формате.

По словам главреда Лорана Сориссо, несмотря не пережитый кошмар, дух журнала жив.

Сам он характеризует его как дух антирелигиозной непочтительности с элементами непристойности.

Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo. Фото: Getty Images

В последнем выпуске, посвященном годовщине нападения, опубликованы результаты конкурса, объявленного изданием еще в ноябре, на самое смешное и издевательское изображение бога.

Создатели журнала продолжают настаивать, что ни одна религия или вера могут быть выведены за рамки сатиры, и смеяться над ними — одно из основополагающих прав в свободном обществе.

Жертвы нападения на редакцию Charlie Hebdo.
Жертвы нападения на редакцию Charlie Hebdo. Фото: Getty Images

Однако немало светских критиков находят, что журнал часто переходит дозволенные границы. По их мнению, некоторые карикатуры отдают исламофобией, особенно те, на которых ислам ассоциируется с насилием.

«Я не упрекаю мусульман за то, что они не смеются над нашими картинками. Но я живу по законам Франции, а не по законам Корана», — объяснял политику журнала его главный редактор Стефан Шарбонье, погибший в ходе нападения.

Сегодняшняя редакция издания продолжает придерживаться этой линии, несмотря на то, что угроза со стороны исламистов сохраняется.

Как изменилась Франция

Акции солидарности в Париже.
Акции солидарности в Париже. Фото: Getty Images

Буквально за ночь журнал и его сотрудники стали мировым символом свободы слова.

Через несколько дней после нападения более 3 миллионов человек прошли маршем по улицам Парижа в знак солидарности с журналом.

Тогда же впервые появился слоган «Je suis Charlie» («Я - Шарли»), эту конструкцию впоследствии стали использовать и в других акциях солидарности, подставляя вместо Charlie другие названия или имена.

Акции солидарности прошли в десятках странах по всему миру. Более 40 мировых лидеров приехали в Париж в первые дни после трагедии, чтобы сделать совместное заявление в защиту свободы слова и прессы.

Акции солидарности в Париже, 7 января 2015 год.
Акции солидарности в Париже, 7 января 2015 год. Фото: Getty Images

По словам многих экспертов, в те дни Франция, которая до тех пор наивно преуменьшала угрозу воинствующего исламизма, оказалась лицом к лицу с новой реальностью.

Через два дня после нападения на редакцию, 9 января, исламист, связанный с братьями Куаши, Амеди Кулибали захватил заложников в еврейском кошерном супермаркете на востоке Парижа, убив при этом четырех человек. А днем ранее, как было установлено позже, он убил сотрудницу полиции (кстати мусульманку).

В ноябре того же 2015 года в результате серии терактов в концертном зале Bataclan, у стадиона Stade de France и на улицах Парижа погибли по меньшей мере 130 человек.

Нападение на Charlie Hebdo и последующие события привели к значительному увеличению бюджетных расходов на безопасность, а правительство Франции официально объявило войну терроризму.

Акции солидарности.
Акции солидарности. Фото: Getty Images
BBC
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