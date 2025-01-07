Во вторник французский сатирический журнал Charlie Hebdo вышел спецвыпуском, посвященным десятилетней годовщине со дня трагической гибели сотрудников редакции от рук исламистов. В заголовке на передовице всего одно слово - «Неразрушимый».
Нападение на редакцию Charlie Hebdo десять лет спустя: сатирический журнал жив, а Франция стала другой
«Желание смеяться никогда не исчезнет. У сатиры есть одна добродетель, которая помогла нам пережить эти трагические годы — оптимизм. Если люди хотят смеяться, то это потому, что они хотят жить», — заявил в день печальной годовщины главный акционер издания и его новый главный редактор Лоран Сориссо (также известный как Рисс), у которого с 7 января 2015 года до сих пор остается пуля в плече.
В тот день в 11:30 утра братья Саид и Шериф Куаши ворвались в парижский офис еженедельника и расстреляли в упор 12 человек. Затем они открыли беспорядочную стрельбу на улице, в результате чего погибли двое полицейских и несколько человек были ранены.
Исламисты, стоявшие за организацией нападения, заявили, что это расплата за карикатуры на пророка Мохаммеда.
Через три дня полицейской операции нападавшие были найдены и застрелены недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль.
Среди погибших сотрудников Charlie Hebdo были убиты ведущие карикатуристы, известные под псевдонимами Кабю, Волински, Шарб и Тиньус, а также главный редактор издания Стефан Шарбонье.
В 2011 году, после того как Charlie Hebdo перепечатал у себя карикатуры на пророка Мохаммеда, опубликованные в одном из датских изданий, редакцию в Париже cожгли бутылками с зажигательной смесью, а многие сотрудники начали получать угрозы.
После нападения в 2015 году редакция переехала. Ее местонахождение с тех пор держат в секрете, а сотрудники находятся под охраной.
Всего по делу о нападении на Charlie Hebdo перед судом предстали 14 человек по обвинению в организации и финансировании теракта. Некоторые из них получили 30-летние тюремные сроки.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России).
Charlie Hebdo сегодня
Спустя 10 лет после трагедии Charlie Hebdo продолжает выпускать еженедельное издание. Его тираж составляет около 50 тыс. экземпляров.
На место 12 убитых художников и журналистов пришли новые сотрудники, и редакция работает в прежнем формате.
По словам главреда Лорана Сориссо, несмотря не пережитый кошмар, дух журнала жив.
Сам он характеризует его как дух антирелигиозной непочтительности с элементами непристойности.
В последнем выпуске, посвященном годовщине нападения, опубликованы результаты конкурса, объявленного изданием еще в ноябре, на самое смешное и издевательское изображение бога.
Создатели журнала продолжают настаивать, что ни одна религия или вера могут быть выведены за рамки сатиры, и смеяться над ними — одно из основополагающих прав в свободном обществе.
Однако немало светских критиков находят, что журнал часто переходит дозволенные границы. По их мнению, некоторые карикатуры отдают исламофобией, особенно те, на которых ислам ассоциируется с насилием.
«Я не упрекаю мусульман за то, что они не смеются над нашими картинками. Но я живу по законам Франции, а не по законам Корана», — объяснял политику журнала его главный редактор Стефан Шарбонье, погибший в ходе нападения.
Сегодняшняя редакция издания продолжает придерживаться этой линии, несмотря на то, что угроза со стороны исламистов сохраняется.
Как изменилась Франция
Буквально за ночь журнал и его сотрудники стали мировым символом свободы слова.
Через несколько дней после нападения более 3 миллионов человек прошли маршем по улицам Парижа в знак солидарности с журналом.
Тогда же впервые появился слоган «Je suis Charlie» («Я - Шарли»), эту конструкцию впоследствии стали использовать и в других акциях солидарности, подставляя вместо Charlie другие названия или имена.
Акции солидарности прошли в десятках странах по всему миру. Более 40 мировых лидеров приехали в Париж в первые дни после трагедии, чтобы сделать совместное заявление в защиту свободы слова и прессы.
По словам многих экспертов, в те дни Франция, которая до тех пор наивно преуменьшала угрозу воинствующего исламизма, оказалась лицом к лицу с новой реальностью.
Через два дня после нападения на редакцию, 9 января, исламист, связанный с братьями Куаши, Амеди Кулибали захватил заложников в еврейском кошерном супермаркете на востоке Парижа, убив при этом четырех человек. А днем ранее, как было установлено позже, он убил сотрудницу полиции (кстати мусульманку).
В ноябре того же 2015 года в результате серии терактов в концертном зале Bataclan, у стадиона Stade de France и на улицах Парижа погибли по меньшей мере 130 человек.
Нападение на Charlie Hebdo и последующие события привели к значительному увеличению бюджетных расходов на безопасность, а правительство Франции официально объявило войну терроризму.