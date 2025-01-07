По мнению бывшего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова, уничтожение кабеля Estlink2 на Рождество, безусловно, было преднамеренным действием экипажа нефтяного танкера Eagle S, а не случайностью.
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Экс-замглавы МИД России о повреждении Estlink 2: это, несомненно, была операция по уничтожению кабеля
Федоров, занимавший пост заместителя министра иностранных дел в 1990-1991 годах, заявил 27 декабря в программе «Место встречи» российского телеканала НТВ, что место, где пролегает кабель Estlink 2, - это место, где корабли никогда не бросают якорь.