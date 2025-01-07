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Экс-замглавы МИД России о повреждении Estlink 2: это, несомненно, была операция по уничтожению кабеля

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Экс-замглавы МИД России Андрей Федоров.
Экс-замглавы МИД России Андрей Федоров. Фото: Ekraanitõmmis videost

По мнению бывшего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова, уничтожение кабеля Estlink2 на Рождество, безусловно, было преднамеренным действием экипажа нефтяного танкера Eagle S, а не случайностью.

Федоров, занимавший пост заместителя министра иностранных дел в 1990-1991 годах, заявил 27 декабря в программе «Место встречи» российского телеканала НТВ, что место, где пролегает кабель Estlink 2, - это место, где корабли никогда не бросают якорь.

«На всех кораблях имеются навигационные карты, на которых указано расположение кабелей и других подводных коммуникаций. В таких местах якорь просто не бросают», - сказал он.

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