В Эстонии появится новая русскоязычная радиостанция

Об этом Duo Media Networks сообщил BNS в пресс-релизе. «Радио Свобода» - всемирно известная новостная радиостанция, миссия которой заключается в предоставлении точных и неподцензурных новостей, открытых дебатов и анализа, а также в борьбе с распространением дезинформации.

Финансируемая Конгрессом США, радиостанция работает с 1953 года, предоставляя достоверную информацию людям, которые десятилетиями находились под влиянием коммунистической пропаганды.

«Радио Свобода» является важной частью международной медиакорпорации Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), вещающей на различных платформах на 27 языках в 23 странах и охватывающей 47 миллионов слушателей каждую неделю. Европейская штаб-квартира RFE/RL находится в Праге - центре независимой журналистики, имеющем международное значение.

«Привлечение "Радио Свобода" к платформе DAB+ в Эстонии поможет расширить охват высококачественных русскоязычных новостей и способствовать развитию культуры открытых дебатов», - сказал исполнительный директор Duo Media Networks Ристо Розиманнус.

«Мы гордимся тем, что можем поддержать доступность надежных и независимых СМИ в регионе, где это имеет первостепенное значение», - подчеркнул Розиманнус.

«Радио Свобода» на протяжении десятилетий является надежным источником информации для людей, сталкивающихся со сложными политическими и социальными проблемами. Новая платформа позволит радиостанции донести свои идеи до еще более широкой аудитории, обеспечивая важную противодействующую силу в современной сложной информационной среде.

USAGM - (англ. U.S. Agency for Global Media, USAGM), ранее Совет управляющих по вопросам вещания (англ. Broadcasting Board of Governors, BBG) — независимое агентство Федерального правительства США.

Согласно размещенной на официальном сайте информации, цель агентства состоит в том, чтобы «информировать, вовлекать и объединять людей во всем мире в поддержку свободы и демократии».