Сегодня, 7 января, США и Эстония подписали соглашение, согласно которому США выделят Эстонии 50 миллионов долларов из штрафа, наложенного на Danske Bank за отмывание денег.
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Штраф Danske ⟩ Соглашение с США достигнуто: Эстония получит 50 миллионов долларов (1)
Штрафные деньги направят на усиление предотвращения, выявления и расследования финансовых преступлений, включая отмывание денег, киберпреступления и финансирование терроризма. Соглашение также способствует повышению осведомленности о финансовой и киберпреступности, а также развитию производств по конфискации доходов, полученных преступным путем.