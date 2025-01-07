Штрафные деньги направят на усиление предотвращения, выявления и расследования финансовых преступлений, включая отмывание денег, киберпреступления и финансирование терроризма. Соглашение также способствует повышению осведомленности о финансовой и киберпреступности, а также развитию производств по конфискации доходов, полученных преступным путем.

По словам канцлера Министерства юстиции и цифровых технологий Тыниса Саара, соглашение является важным шагом в сотрудничестве между Эстонией и США в области международного права: «Оно укрепляет способность Эстонии и всего региона бороться с финансовыми преступлениями. Денежные средства помогут нам в дальнейшем повысить осведомленность и развивать у наших специалистов навыки, которые необходимы для борьбы с отмыванием денег и другими серьезными финансовыми преступлениями, а также с киберпреступностью. Наше сотрудничество с США бесценно, и это соглашение подтверждает наш совместный вклад и приверженность верховенству закона во всем мире».