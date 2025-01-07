«Пора вернуться к истокам»: в Facebook и Instagram отменяют фактчекинг

«Мы создали множество сложных систем, чтобы модерировать контент. Но проблема сложных систем в том, что они делают ошибки. Даже если они случайно цензурируют только 1% контента, это все равно миллионы людей. И мы достигли точки, когда стало слишком много ошибок и цензуры», - продолжил Цукерберг, пообещав «восстановить свободу выражения мнений на наших платформах».

По его словам, отныне в Facebook, Instagram и Threads упрощается политика регулирования контента. Руководство соцсетей намерено «отказаться от множества ограничений в таких темах, как иммиграция или гендер, если они не совпадают с дискурсом в традиционных СМИ».

Будет изменен и подход к регулированию контента. Это делается, «чтобы снизить ошибки, на которые приходится подавляющее большинство случаев цензурирования на нашей платформе», сказал Цукерберг. По его словам, теперь автоматические фильтры Meta будут блокировать только тяжелые нарушения, а в выявлении незначительных - доверять пользователям.

«Проблема в том, что фильтры допускают ошибки. Они блокируют слишком много контента, который не должны. Открутив их назад, мы намерены значительно сократить объем цензуры на наших платформах», - сказал Цукерберг. Он также пообещал вернуть в рекомендации политический контент, так как, «кажется, мы сейчас в новой эре».

Кроме того, Цукерберг решил, что команды Meta по модерации контента переместят из Калифорнии в Техас. Ранее такое же решение о SpaceX принял Илон Маск.