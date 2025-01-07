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ФОТО Не поделили дорогу: микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся

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Фото статьи
Фото: Erakogu

Сегодня, 7 января, вечером, около 19.15, в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Куриста в волости Йыгева в Йыгевамаа: столкнулись Mercedes Benz Vito с прицепом и Audi A4 Avant.

В результате аварии микроавтобус оказался в кювете и перевернулся на бок.

Всего в машинах находились три человека, которых медики скорой помощи осмотрели на месте, однако в госпитализации никто не нуждался.

Микроавтобус вытащили из кювета, движение восстановлено.

В результате столкновения с легковушкой микроавтобус с прицепом вылетел в кювет.
В результате столкновения с легковушкой микроавтобус с прицепом вылетел в кювет. Фото: Erakogu
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