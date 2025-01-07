Сегодня, 7 января, вечером, около 19.15, в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Куриста в волости Йыгева в Йыгевамаа: столкнулись Mercedes Benz Vito с прицепом и Audi A4 Avant.
ФОТО ⟩ Не поделили дорогу: микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся
В результате аварии микроавтобус оказался в кювете и перевернулся на бок.
Всего в машинах находились три человека, которых медики скорой помощи осмотрели на месте, однако в госпитализации никто не нуждался.
Микроавтобус вытащили из кювета, движение восстановлено.