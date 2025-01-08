В конце 2025 года на улицы Таллинна выйдут новые троллейбусы. Во сколько обойдется горожанам проект? Сможет ли современная техника передвигаться по заснеженным и обледенелым дорогам?
Студия Postimees: заснеженные дороги новым троллейбусам не помеха? Отвечает эксперт
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов. Следите за беседой в 13:00!
- Зачем восстанавливать троллейбусное движение?
- Во сколько горожанам обойдется такой проект?
- Какие районы будут покрыты контактной сетью?
- Выгодно ли это с экономической точки зрения?
- Почему ставки на электробусы не оправдались?
- Пройдут ли троллейбусы по заснеженным улицам?
- Где они будут подзаряжаться?
- Когда новые троллейбусы выйдут на линию?
- Какое место им отведено в стратегии развития общественного транспорта столицы?