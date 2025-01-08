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Студия Postimees: заснеженные дороги новым троллейбусам не помеха? Отвечает эксперт

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В конце 2025 года на улицы Таллинна выйдут новые троллейбусы. Во сколько обойдется горожанам проект? Сможет ли современная техника передвигаться по заснеженным и обледенелым дорогам?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов. Следите за беседой в 13:00!

  • Зачем восстанавливать троллейбусное движение?
  • Во сколько горожанам обойдется такой проект?
  • Какие районы будут покрыты контактной сетью?
  • Выгодно ли это с экономической точки зрения?
  • Почему ставки на электробусы не оправдались?
  • Пройдут ли троллейбусы по заснеженным улицам?
  • Где они будут подзаряжаться?
  • Когда новые троллейбусы выйдут на линию?
  • Какое место им отведено в стратегии развития общественного транспорта столицы?
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